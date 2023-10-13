Некоторые опухоли, возникающие в головном мозге или рядом с ним*
Тип опухоли
Происхождение
Злокачественность
Процент всех первичных опухолей головного мозга†
Кто заболевает
Астроцитома (вариант глиомы)‡
Глиальные клетки, т. е. вспомогательные клетки нервной ткани
Злокачественная, но ее агрессивность бывает разной
6 %†
Дети и взрослые
Хордома
Клетки эмбриона (эмбриональные клетки), которые помогают сформировать спинной мозг и ствол головного мозга (соединяющий самую большую часть головного мозга со спинным мозгом)
Злокачественная и инвазивная, но медленно распространяется
Менее 1 %
Дети и взрослые
Могут присутствовать при рождении
Краниофарингиома
Эмбриональные клетки гипофиза
Доброкачественная, но медленно инвазивная
Менее 1 %
Дети и взрослые
Могут присутствовать при рождении
Дермоидные кисты и эпидермоидные опухоли
Эмбриональные клетки кожи
Доброкачественная
Менее 1 %
Дети и взрослые
Дермоидные кисты: Могут присутствовать при рождении
Эпендимомы‡
Клетки тканей, выстилающих полости мозга (желудочки)
Доброкачественные и злокачественные
Около 2 % (почти 10 % опухолей головного мозга у детей)‡
Дети
У взрослых встречается нечасто
Эмбрионально-клеточные опухоли (включая герминомы)
Эмбриональные клетки рядом с эпифизом
Доброкачественные и злокачественные
1%
Дети
Герминомы: Могут присутствовать при рождении
Глиобластома (вариант глиомы)‡
Незрелые глиальные клетки (клетки-предшественники)
Злокачественная
Около 15 %, частота увеличивается с возрастом†
Взрослые
Гемангиобластома
Эмбриональные клетки-предшественники тканей кровеносных сосудов
Доброкачественная
1‒2 %
Дети и взрослые
Лимфома, возникающая в головном мозге (первичная лимфома головного мозга)
B-клетки (тип лимфоцитов)
Злокачественная
2 %
Лица с ослабленной иммунной системой и пожилые люди
Медуллобластома‡
Эмбриональные клетки мозжечка
Злокачественная
Почти 20 % опухолей головного мозга у детей†
Дети и, редко, взрослые
Менингиома
Клетки из слоев тканей, покрывающих головной мозг (оболочки головного мозга)
Обычно доброкачественная, но может рецидивировать
Рецидивы иногда бывают злокачественными
Около 35 %
Взрослые
Олигодендроглиома (вариант глиомы)‡
Клетки (называются олигодендроцитами), образующие миелиновую оболочку вокруг нервных волокон головного мозга, а также клетки, из которых они происходят
Злокачественная, но растет медленно (в конечном итоге трансформируется в анапластическую олигодендроглиому)
1–10 %†
Дети и взрослые
Опухоли эпифиза
Клетки эпифиза или близлежащих тканей
Обычно доброкачественная, но иногда злокачественная
Менее 1 %
Дети
Аденома гипофиза
Клетки гипофиза
Доброкачественная
15 %
Дети и взрослые
Примитивная нейроэктодермальная опухоль
Незрелые клетки, выстилающие полости в головном мозге (желудочки)
Обычно доброкачественная, но иногда трансформируется в злокачественную
Менее 1 %
Дети и молодые люди
Нейроцитома
Незрелые клетки, выстилающие полости в головном мозге
Доброкачественная
Менее 1 %
Дети и молодые люди
Шванновы клетки 8-го (вестибулокохлеарного) черепного нерва
Доброкачественная
8 %
Взрослые
* См. также Некоторые специфические опухоли головного мозга.
† Если не указано иное, приведен процент от всех первичных опухолей головного мозга.
‡ Астроцитомы, эпендимомы, мультиформные глиобластомы, медуллобластомы и олигодендроглиомы — это глиомы. Чаще всего встречаются астроцитомы.