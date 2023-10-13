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Некоторые опухоли, возникающие в головном мозге или рядом с ним*

Тип опухоли

Происхождение

Злокачественность

Процент всех первичных опухолей головного мозга†

Кто заболевает

Астроцитома (вариант глиомы)‡

Глиальные клетки, т. е. вспомогательные клетки нервной ткани

Злокачественная, но ее агрессивность бывает разной

6 %†

Дети и взрослые

Хордома

Клетки эмбриона (эмбриональные клетки), которые помогают сформировать спинной мозг и ствол головного мозга (соединяющий самую большую часть головного мозга со спинным мозгом)

Злокачественная и инвазивная, но медленно распространяется

Менее 1 %

Дети и взрослые

Могут присутствовать при рождении

Краниофарингиома

Эмбриональные клетки гипофиза

Доброкачественная, но медленно инвазивная

Менее 1 %

Дети и взрослые

Могут присутствовать при рождении

Дермоидные кисты и эпидермоидные опухоли

Эмбриональные клетки кожи

Доброкачественная

Менее 1 %

Дети и взрослые

Дермоидные кисты: Могут присутствовать при рождении

Эпендимомы‡

Клетки тканей, выстилающих полости мозга (желудочки)

Доброкачественные и злокачественные

Около 2 % (почти 10 % опухолей головного мозга у детей)‡

Дети

У взрослых встречается нечасто

Эмбрионально-клеточные опухоли (включая герминомы)

Эмбриональные клетки рядом с эпифизом

Доброкачественные и злокачественные

1%

Дети

Герминомы: Могут присутствовать при рождении

Глиобластома (вариант глиомы)‡

Незрелые глиальные клетки (клетки-предшественники)

Злокачественная

Около 15 %, частота увеличивается с возрастом†

Взрослые

Гемангиобластома

Эмбриональные клетки-предшественники тканей кровеносных сосудов

Доброкачественная

1‒2 %

Дети и взрослые

Лимфома, возникающая в головном мозге (первичная лимфома головного мозга)

B-клетки (тип лимфоцитов)

Злокачественная

2 %

Лица с ослабленной иммунной системой и пожилые люди

Медуллобластома‡

Эмбриональные клетки мозжечка

Злокачественная

Почти 20 % опухолей головного мозга у детей†

Дети и, редко, взрослые

Менингиома

Клетки из слоев тканей, покрывающих головной мозг (оболочки головного мозга)

Обычно доброкачественная, но может рецидивировать

Рецидивы иногда бывают злокачественными

Около 35 %

Взрослые

Олигодендроглиома (вариант глиомы)‡

Клетки (называются олигодендроцитами), образующие миелиновую оболочку вокруг нервных волокон головного мозга, а также клетки, из которых они происходят

Злокачественная, но растет медленно (в конечном итоге трансформируется в анапластическую олигодендроглиому)

1–10 %†

Дети и взрослые

Опухоли эпифиза

Клетки эпифиза или близлежащих тканей

Обычно доброкачественная, но иногда злокачественная

Менее 1 %

Дети

Аденома гипофиза

Клетки гипофиза

Доброкачественная

15 %

Дети и взрослые

Примитивная нейроэктодермальная опухоль

Незрелые клетки, выстилающие полости в головном мозге (желудочки)

Обычно доброкачественная, но иногда трансформируется в злокачественную

Менее 1 %

Дети и молодые люди

Нейроцитома

Незрелые клетки, выстилающие полости в головном мозге

Доброкачественная

Менее 1 %

Дети и молодые люди

Шваннома вестибулярного нерва

Шванновы клетки 8-го (вестибулокохлеарного) черепного нерва

Доброкачественная

8 %

Взрослые

† Если не указано иное, приведен процент от всех первичных опухолей головного мозга.

‡ Астроцитомы, эпендимомы, мультиформные глиобластомы, медуллобластомы и олигодендроглиомы — это глиомы. Чаще всего встречаются астроцитомы.

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