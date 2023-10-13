Некоторые механизмы недержания мочи
Механизм
Примеры
Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря)
Атрофический уретрит и/или вагинит
Лекарственные препараты
Слабость мышц таза (например, вызванная несколькими естественными родами или хирургическим вмешательством на органах таза)
Хирургическое вмешательство на предстательной железе (чаще всего полное удаление предстательной железы)
Блокада (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря)
Увеличение предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) или онкологическое заболевание
Лекарственные препараты
Сверхактивность мышц стенки мочевого пузыря (сверхактивный мочевой пузырь)
Раздражение мочевого пузыря (например, в связи с инфекцией, камнями или иногда онкологическими заболеваниями)
Нарушения, которые могут воздействовать на мозговые центры, контролирующие мочеиспускание (например, инсульт, деменция или рассеянный склероз)
Шейный спондилез или дисфункция спинного мозга (давление на спинной мозг, приводящее к нарушению функции мочевого пузыря)
Непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря
Недостаточная активность мышц стенки мочевого пузыря
Поражение нервов (например, грыжа межпозвоночного диска, другие заболевания спинного мозга, хирургическое вмешательство, опухоли, травма, сахарный диабет или алкоголизм)
Лекарственные препараты
Продолжительная непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря
У женщин, зачастую по неопределенной причине
Плохая координация работы мышц стенки мочевого пузыря и сфинктера
Повреждение нервных путей спинного или головного мозга к мочевому пузырю
Функциональные проблемы
Деменция
Депрессия
Психотропные препараты, которые могут снизить осознание необходимости помочиться (например, антипсихотические препараты, бензодиазепины, лекарственные препараты, вызывающие сонливость, например, седативные и снотворные препараты, трициклические антидепрессанты)
Ограниченная подвижность (например, вызванная травмой, слабостью, ограничениями, инсультом, другими неврологическими расстройствами или заболеваниями опорно-двигательного аппарата)
Ситуационные ограничения (например, отсутствие туалета поблизости или путешествие)
Увеличение объема мочи
Заболевания, например, сахарный диабет или несахарный диабет
Использование мочегонных препаратов (обычно фуросемида, буметанида или теофиллина)
Чрезмерное потребление кофеинсодержащих напитков (например, кофе, чай, кола или некоторые другие безалкогольные напитки) или спиртных напитков