Некоторые лекарственные препараты, часто применяемые для лечения бронхиальной астмы
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Антихолинергические препараты* (ингаляционные)
Ипратропий
Тиотропий
Сухость во рту
Учащенное сердцебиение
Обычно применяют в сочетании с бета-адренергическим средством
Бета-адренергические препараты короткого действия (ингаляционные)
Альбутерол
Левосальбутамол
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Для быстрого купирования острого приступа
Существует также альбутерол для приема внутрь
Бета-адренергические препараты длительного действия (ингаляционные)
Арформотерол
Формотерол
Сальметерол
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Для постоянного лечения, но не для купирования приступов
Применение в сочетании с другими препаратами против астмы
Бета-адренергические препараты ультрадлительного действия (ингаляционные)
Индакатерол
Олодатерол
Вилантерол
Насморк и чиханье
Повышенное артериальное давление
Кашель
Головная боль
Применение в сочетании с другими препаратами против астмы
Вилантерол доступен только в комбинации с флутиказоном или умеклидинием
Стероиды (ингаляционные)*
Беклометазон
Будесонид
Циклесонид
Флунизолид
Флутиказона фуроат
Флутиказона пропионат
Мометазон
Грибковые инфекции полости рта (молочница)
Изменение голоса
Ингаляции для профилактики (длительного контроля) бронхиальной астмы
Стероиды (пероральные или инъекционные)*
Метилпреднизолон
Преднизолон
Преднизон
Повышение массы тела
Повышение уровня сахара в крови и артериального давления
Редко, психоз
Остеопороз
Катаракты
Истончение кожи и легкое образование синяков
Бессонница
Применяют для купирования острых приступов астмы и лечения бронхиальной астмы, которую невозможно контролировать с помощью ингаляционной терапии
Биологические препараты (в виде инъекций)*
Бенрализумаб
Дупилумаб
Меполизумаб
Омализумаб
Реслизумаб
Тезепелумаб
Дискомфорт в месте инъекции
Редко, анафилактические реакции
Применяют у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы для уменьшения потребности в пероральных стероидах
Модификаторы лейкотриенов (пероральные)
Монтелукаст
Зафирлукаст
Зилеутон
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
При применении зилеутона, повышение уровня печеночных ферментов
Используют чаще для профилактики (длительного контроля), чем для лечения
Стабилизаторы тучных клеток (ингаляционные)
Кромолин
Недокромил
Кашель или свистящие хрипы
Применяют для профилактики приступов, часто связанных с физической нагрузкой, но не для лечения острых приступов
Недокромил в США отсутствует
Метилксантины (пероральные)
Теофиллин
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Расстройство желудка
Судорожные припадки (при высоком уровне в крови)
Серьезные нарушения сердечного ритма (при высоком уровне в крови).
Может применяться для профилактики и лечения
Принимают внутрь, но в стационаре может быть введен внутривенно
* Антихолинергические препараты также могут называться блокаторами мускариновых рецепторов или холинолитиками. Стероиды иногда называют глюкокортикоидами или кортикостероидами. Иммуномодуляторы иногда называют биологическими препаратами.