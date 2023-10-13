Некоторые заболевания, выявляемые компьютерной томографией
Система организма
Расстройства
Головной и спинной мозг
Кровоизлияние в головной мозг (кровотечение внутри головного мозга)
Разорванные или ущемленные диски
Пищеварительный тракт
Глаза
Инфекции глазного яблока и инфекции вокруг глазной впадины (глазницы)
Опухоли глазной впадины (глазницы) или зрительного нерва
Сердце и кровеносные сосуды
Почки и мочевыводящие пути
Кровотечение в почках и рядом с ними
Камни в почках и мочевыводящих путях
Опухоли в почках и рядом с ними
Печень
Жировое перерождение печени (повышенное количество жира в печени)
Легкие
Бронхоэктазы (расширенные дыхательные пути)
Мышцы и кости
Переломы и другие повреждения костей и мягких тканей