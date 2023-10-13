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Некоторые заболевания, выявляемые компьютерной томографией

Система организма

Расстройства

Головной и спинной мозг

врожденные пороки;

Кровоизлияние в головной мозг (кровотечение внутри головного мозга)

Абсцессы мозга

Опухоли головного мозга

Гидроцефалия

Разорванные или ущемленные диски

Переломы позвоночника

Ишемические инсульты

Пищеварительный тракт

Аппендицит

Непроходимость кишечника

Дивертикулит

Панкреатит

Опухоли

Глаза

Инородное тело в глазу

Инфекции глазного яблока и инфекции вокруг глазной впадины (глазницы)

Опухоли глазной впадины (глазницы) или зрительного нерва

Сердце и кровеносные сосуды

Аневризма аорты

расслоения аорты;

Почки и мочевыводящие пути

Кровотечение в почках и рядом с ними

Камни в почках и мочевыводящих путях

Опухоли в почках и рядом с ними

Печень

Жировое перерождение печени (повышенное количество жира в печени)

Опухоли печени

Легкие

Бронхоэктазы (расширенные дыхательные пути)

Эмфизема

Опухоли легких

Пневмония

Тромбоэмболия легочной артерии

Мышцы и кости

Переломы и другие повреждения костей и мягких тканей

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