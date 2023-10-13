Некоторые заболевания, вызывающие чрезмерный плач у младенцев и маленьких детей
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
заболевания сердца;
Затрудненное дыхание, затрудненное кормление и повышенная потливость
Часто отмечаются сердечные шумы, обнаруживаемые при врачебном обследовании
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
ЭКГ
Эхокардиография
Расстройства пищеварения
рвота;
Диарею или запор
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Анализы стула
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Твердый кал, редкие дефекации, затруднения при дефекации
Иногда во время дефекации ребенок испытывает очевидную боль
Иногда трещина в заднем проходе
Обследование врачом
Симптомы, возникающие после кормления, включая беспокойность или плач, срыгивание или выгибание спины
Иногда кашель в положении лежа или медленный набор веса
Обследование врачом
Иногда лечение препаратами, подавляющими выработку кислоты (если симптомы проходят, причина, вероятно, заключалась в гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)
Иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария, анализ кислотности или оценка гастроэзофагеального рефлюкса (с помощью зонда для оценки кислотности) или эндоскопия
Ущемленная грыжа‡
Красная опухшая болезненная выпуклость в паху
Обследование врачом
Инвагинация‡ (проскальзывание одного сегмента кишечника в другой)
Приступы плача каждые 15–20 минут, при которых ребенок часто поджимает ноги к груди
Позже чувствительность живота к прикосновениям и стул, похожий на смородиновое желе (из-за содержания крови)
Обычно у детей от 3 до 36 месяцев
УЗИ органов брюшной полости
Введение воздуха в прямую кишку (воздушная клизма)
Заворот кишок‡ (скручивание кишечника)
Рвота, вздутие и/или болезненность живота при прикосновении
Возможно, кровь в стуле или отсутствие стула
Рентгенография органов брюшной полости
Клизма с барием или воздухом
Инфекции
Инфекция уха (средний отит)
Часто симптомы простуды (например, насморк и кашель)
Иногда лихорадка
боль в ухе;
Обследование врачом
Повышение температуры тела и летаргия или вялость
Выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа
Беспокойность и раздражительность (особенно на руках), неутешность и отказ от кормлений
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
инфекции мочевыводящих путей (ИМП);
Часто повышение температуры
Плач или жалобы на боль при мочеиспускании
Общий анализ мочи и посев мочи
травма;
Перелом кости
Отек или кровоподтек
Нежелание использовать одну из конечностей
Боль при купании, смене пеленок или обследовании, проводимом врачом
Рентгенологическое исследование
Царапина роговицы (царапина на поверхности глаза)
Отсутствие других симптомов
Проверка глаза после закапывания глазных капель, в результате чего царапина становится видимой (тест с использованием флюоресцеина)
Турникетный синдром
Вздутие кончика пальца руки или ноги или пениса из-за оборачивания волоса ниже места вздутия
Обследование врачом
Травма головы‡
Не поддающийся утешению пронзительный плач
Иногда опухшая область на голове
КТ головы
Другие причины
Препараты для лечения простуды
Недавний прием препаратов от простуды
Обследование врачом
Прорезывание или приближающееся прорезывание зуба, слюнотечение
Иногда бессонница или беспокойный сон ночью
Иногда небольшое повышение температуры
Симптомы, проходящие после прорезывания зуба
Перекрут яичка‡ (закручивание яичка)
Опухшая болезненная покрасневшая мошонка
Допплерография мошонки
Реакция на прививку
Недавняя прививка (в течение 24-48 часов)
Обследование врачом
* Заболевания вызывают менее 5 % случаев чрезмерного плача.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Эти заболевания, хотя и редки, но опасны для жизни и требуют немедленного медицинского вмешательства.
КТ — компьютерная томография; ЭКГ — электрокардиография.