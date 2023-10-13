Некоторые генетические заболевания, которые можно обнаружить до рождения ребенка
Расстройство
Число случаев
Тип наследования
1 из 3300 новорожденных у женщин европеоидной расы в Соединенных Штатах Америки
1 из 15 300 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки
1 из 32 000 новорожденных у женщин азиатско-американского происхождения в Соединенных Штатах Америки
Аутосомно-рецессивный
Врожденная гиперплазия надпочечников
1 из 10 000–15 000 новорожденных
Аутосомно-рецессивный
1 из 5000–6000 новорожденных мальчиков
Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный
1 из 8500 новорожденных мужского пола
Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный
В значительной степени зависит от этнической и расовой принадлежности
Аутосомно-рецессивный
1 из 4000 новорожденных мужского пола
1 из 8000 новорожденных женского пола
Сцепленный с Х-хромосомой доминантный
Поликистозная болезнь почек (взрослый тип)
1 из 1000 новорожденных
Аутосомно-доминантный
1 из 400 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки
Аутосомно-рецессивный
1 из 3600 новорожденных у людей с ашкеназским еврейским или франко-канадским происхождением
1 из 400 000 новорожденных других групп
Аутосомно-рецессивный