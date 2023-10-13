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Некоторые генетические заболевания, которые можно обнаружить до рождения ребенка

Расстройство

Число случаев

Тип наследования

Кистозный фиброз

1 из 3300 новорожденных у женщин европеоидной расы в Соединенных Штатах Америки

1 из 15 300 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки

1 из 32 000 новорожденных у женщин азиатско-американского происхождения в Соединенных Штатах Америки

Аутосомно-рецессивный

Врожденная гиперплазия надпочечников

1 из 10 000–15 000 новорожденных

Аутосомно-рецессивный

мышечная дистрофия Дюшенна;

1 из 5000–6000 новорожденных мальчиков

Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный

Гемофилия А

1 из 8500 новорожденных мужского пола

Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный

Альфа- и бета-талассемия

В значительной степени зависит от этнической и расовой принадлежности

Аутосомно-рецессивный

Синдром ломкой Х-хромосомы

1 из 4000 новорожденных мужского пола

1 из 8000 новорожденных женского пола

Сцепленный с Х-хромосомой доминантный

Поликистозная болезнь почек (взрослый тип)

1 из 1000 новорожденных

Аутосомно-доминантный

Серповидно-клеточная анемия

1 из 400 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки

Аутосомно-рецессивный

Болезнь Тея-Сакса

1 из 3600 новорожденных у людей с ашкеназским еврейским или франко-канадским происхождением

1 из 400 000 новорожденных других групп

Аутосомно-рецессивный

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