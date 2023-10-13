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Нейролептики

Препарат

Некоторые побочные эффекты

Комментарии

Антипсихотические препараты первого поколения

Хлорпромазин

Флуфеназин*

Галоперидол*

Локсапин

Молиндон

Перфеназин

Пимозид

Тиоридазин

Тиотиксен

Трифлуоперазин

Сухость во рту

Нечеткость зрения

судорожные припадки.

Учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление

Запор

Внезапный, но часто обратимый тремор и мышечное напряжение, которое может прогрессировать до ригидности мышц

Непроизвольные движения лица и рук (поздняя дискинезия)

Ригидность мышц, повышение температуры, повышенное артериальное давление и изменения психической функции (злокачественный нейролептический синдром)

Побочные эффекты намного более вероятны у пожилых лиц и у лиц с нарушениями равновесия или серьезными медицинскими нарушениями.

Доступны инъекционные формы галоперидола и флуфеназина длительного действия.

Больным, принимающим тиоридазин, рекомендуется провести проверку зрения и ЭКГ (электрокардиографию).

Антипсихотические препараты второго поколения

Арипипразол*

Азенапин

Брекспипразол

Карипразин

Клозапин

Илоперидон

Люматеперон

Луразидон

Оланзапин*

Палиперидон

Кветиапин

Рисперидон*

Зипразидон

Сонливость и увеличение массы тела (чаще всего), которые могут быть значительными

Некоторые из этих препаратов повышают риск накопления жира в области живота, вызывают аномальные уровни холестерина в крови, повышенное артериальное давление и устойчивость к воздействию инсулина (метаболический синдром)

Новые антипсихотические препараты с меньшей вероятностью могут вызывать тремор, напряжение мышц, непроизвольные движения (включая позднюю дискинезию) и злокачественный нейролептический синдром, но могут возникать другие побочные эффекты.

Доступны инъекционные формы арипипразола, оланзапина и рисперидона длительного действия.

Клозапин применяется гораздо реже, поскольку может вызвать подавление функции костного мозга, пониженное количество лейкоцитов и припадки. Тем не менее, он часто является эффективным у людей, которые невосприимчивы к другим антипсихотическим препаратам.

Клозапин и оланзапин с наибольшей вероятностью приводят к увеличению массы тела, а арипипразол — с наименьшей.

Зипразидон не вызывает увеличения массы тела, но может привести к нарушениям на электрокардиограмме.

Арипипразол, брекспипразол, карипразин и зипразидон с меньшей вероятностью вызывают метаболический синдром.

Люматеперон имеет более низкий риск двигательных и метаболических побочных эффектов, но противопоказан пациентам пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией.

* Выпускается в виде внутримышечных (в/м) инъекций для людей, которые испытывают трудности при приеме пероральных препаратов.

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