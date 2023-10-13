Нейролептики
Препарат
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Антипсихотические препараты первого поколения
Хлорпромазин
Флуфеназин*
Галоперидол*
Локсапин
Молиндон
Перфеназин
Пимозид
Тиоридазин
Тиотиксен
Трифлуоперазин
Сухость во рту
Нечеткость зрения
судорожные припадки.
Учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление
Запор
Внезапный, но часто обратимый тремор и мышечное напряжение, которое может прогрессировать до ригидности мышц
Непроизвольные движения лица и рук (поздняя дискинезия)
Ригидность мышц, повышение температуры, повышенное артериальное давление и изменения психической функции (злокачественный нейролептический синдром)
Побочные эффекты намного более вероятны у пожилых лиц и у лиц с нарушениями равновесия или серьезными медицинскими нарушениями.
Доступны инъекционные формы галоперидола и флуфеназина длительного действия.
Больным, принимающим тиоридазин, рекомендуется провести проверку зрения и ЭКГ (электрокардиографию).
Антипсихотические препараты второго поколения
Арипипразол*
Азенапин
Брекспипразол
Карипразин
Клозапин
Илоперидон
Люматеперон
Луразидон
Оланзапин*
Палиперидон
Кветиапин
Рисперидон*
Зипразидон
Сонливость и увеличение массы тела (чаще всего), которые могут быть значительными
Некоторые из этих препаратов повышают риск накопления жира в области живота, вызывают аномальные уровни холестерина в крови, повышенное артериальное давление и устойчивость к воздействию инсулина (метаболический синдром)
Новые антипсихотические препараты с меньшей вероятностью могут вызывать тремор, напряжение мышц, непроизвольные движения (включая позднюю дискинезию) и злокачественный нейролептический синдром, но могут возникать другие побочные эффекты.
Доступны инъекционные формы арипипразола, оланзапина и рисперидона длительного действия.
Клозапин применяется гораздо реже, поскольку может вызвать подавление функции костного мозга, пониженное количество лейкоцитов и припадки. Тем не менее, он часто является эффективным у людей, которые невосприимчивы к другим антипсихотическим препаратам.
Клозапин и оланзапин с наибольшей вероятностью приводят к увеличению массы тела, а арипипразол — с наименьшей.
Зипразидон не вызывает увеличения массы тела, но может привести к нарушениям на электрокардиограмме.
Арипипразол, брекспипразол, карипразин и зипразидон с меньшей вероятностью вызывают метаболический синдром.
Люматеперон имеет более низкий риск двигательных и метаболических побочных эффектов, но противопоказан пациентам пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией.
* Выпускается в виде внутримышечных (в/м) инъекций для людей, которые испытывают трудности при приеме пероральных препаратов.