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Минералы

Минерал

Хорошие источники

Основные функции

Рекомендуемая норма потребления с пищей для взрослых*

Кальций

Молоко и молочные продукты, мясо, рыба, которую едят с костями (например, сардины), яйца и обогащенные крупяные продукты

Необходим для образования костей и зубов, для свертывания крови, для нормальной работы мышц, для нормального функционирования многих ферментов и для нормального сердечного ритма

1000 миллиграммов

1200 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин старше 70 лет.

Хлорид

Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)

Участвует в поддержании электролитного баланса

1000 миллиграммов

Хром

Печень, мясные продукты, цельнозерновые злаки и орехи

Обеспечивает действие инсулина (инсулин контролирует уровень сахара в крови)

Участвует в переработке (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира

35 микрограммов для мужчин в возрасте до 50 лет

25 микрограммов для женщин в возрасте до 50 лет

30 микрограммов для мужчин старше 50 лет

20 микрограммов для женщин старше 50 лет

Медь

Субпродукты, моллюски, какао, грибы, орехи, сушеные бобовые, сухофрукты, горох, томатные продукты и цельнозерновые злаки

Является компонентом многих ферментов, необходимых для выработки энергии, для противоокислительного действия† и для образования эритроцитов, костной и соединительной ткани

900 микрограммов

Фторид

Морепродукты, чай и фторированная вода

Требуется для образования костей и зубов

3 миллиграмма для женщин

4 миллиграмма для мужчин

Йод

Морепродукты, йодированная соль, яйца, йогурт, молоко и питьевая вода (в различном количестве в зависимости от содержания йода в местной почве)

Требуется для образования гормонов щитовидной железы

150 микрограммов

железа;

В качестве гемового‡ железа:

Говядина, птица, рыба, почки и печень

В виде негемового железа: Соевая мука, бобы, меласса, шпинат, моллюски и обогащенные злаки и крупы

Требуется для образования многих ферментов в организме

Гемовое железо — это важный компонент мышечных клеток и гемоглобина, который позволяет эритроцитам переносить кислород и доставлять его в ткани организма

8 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин

18 миллиграммов для женщин в возрасте 50 лет и моложе (в предменопаузе)

27 миллиграммов для беременных женщин

9 миллиграммов для кормящих женщин

Магний

Зеленые листовые овощи, орехи, зерна хлебных злаков, бобы и томатные продукты

Требуется для образования костей и зубов, для нормального функционирования нервной системы и мышц, а также для активации ферментов

320 миллиграммов для женщин

420 миллиграммов для мужчин

Марганец

Цельнозерновые злаки, ананасы, орехи, чай, бобы и томатные продукты

Требуется для образования костной ткани, для образования и активации некоторых ферментов

2,3 миллиграмма для мужчин

1,8 миллиграмма для женщин

Молибден

Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и злаки, темно-зеленые овощи

Требуется для метаболизма натрия, активации некоторых ферментов и нормального функционирования клеток

Помогает расщеплять сульфаты (присутствующие в продуктах естественным образом и добавленные в качестве консервантов)

45 микрограммов

Фосфор

Молочные продукты, мясо, птица, рыба, злаки, орехи и бобовые

Требуется для образования костей и зубов, а также для выработки энергии

Используется для образования нуклеиновых кислот, в том числе ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты)

700 миллиграммов

Калий

Цельное и снятое молоко, бананы, помидоры, апельсины, дыни, картофель, сладкий картофель, чернослив, изюм, шпинат, ботва молодой репы, капуста листовая, капуста кале, другие зеленые листовые овощи, большинство видов гороха и бобов, а также заменители соли (хлорид калия)

Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц

Участвует в поддержании электролитного баланса

3,4 грамма для мужчин

2,6 грамма для женщин

Селен

Мясо, морепродукты, орехи и злаки (в зависимости от содержания селена в почве, где были выращены зерновые)

Действует как антиоксидант† с витамином Е

Требуется для работы щитовидной железы

55 микрограммов

Натрий

Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)

Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц

Участвует в поддержании нормального водно-солевого баланса

1500 миллиграммов

Цинк

Мясо, печень, устрицы, морепродукты, арахис, обогащенные злаки и цельное зерно (в зависимости от содержания цинка в почве, в которой было выращено зерно)

Используется для образования многих ферментов и инсулина

Требуется для здоровой кожи, заживления ран и роста

11 миллиграммов для мужчин и 8 миллиграммов для женщин

* Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук – Национальный научно-исследовательский совет и Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки периодически публикуют рекомендуемые нормы потребления минералов и других питательных веществ. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей и могут отличаться для беременных и детей.

† Антиоксиданты защищают клетки от повреждения активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток, которые называются свободными радикалами.

‡ Гемовое железо — это железо, которое прикреплено к гему. Гем — это молекула, которая является строительным блоком в образовании гемоглобина (пигмента, переносящего кислород в эритроцитах). Организм лучше усваивает гемовое железо, чем негемовое железо.

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