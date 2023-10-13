* Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук – Национальный научно-исследовательский совет и Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки периодически публикуют рекомендуемые нормы потребления минералов и других питательных веществ. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей и могут отличаться для беременных и детей.