Минералы
Минерал
Хорошие источники
Основные функции
Рекомендуемая норма потребления с пищей для взрослых*
Молоко и молочные продукты, мясо, рыба, которую едят с костями (например, сардины), яйца и обогащенные крупяные продукты
Необходим для образования костей и зубов, для свертывания крови, для нормальной работы мышц, для нормального функционирования многих ферментов и для нормального сердечного ритма
1000 миллиграммов
1200 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин старше 70 лет.
Хлорид
Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)
Участвует в поддержании электролитного баланса
1000 миллиграммов
Печень, мясные продукты, цельнозерновые злаки и орехи
Обеспечивает действие инсулина (инсулин контролирует уровень сахара в крови)
Участвует в переработке (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира
35 микрограммов для мужчин в возрасте до 50 лет
25 микрограммов для женщин в возрасте до 50 лет
30 микрограммов для мужчин старше 50 лет
20 микрограммов для женщин старше 50 лет
Субпродукты, моллюски, какао, грибы, орехи, сушеные бобовые, сухофрукты, горох, томатные продукты и цельнозерновые злаки
Является компонентом многих ферментов, необходимых для выработки энергии, для противоокислительного действия† и для образования эритроцитов, костной и соединительной ткани
900 микрограммов
Морепродукты, чай и фторированная вода
Требуется для образования костей и зубов
3 миллиграмма для женщин
4 миллиграмма для мужчин
Морепродукты, йодированная соль, яйца, йогурт, молоко и питьевая вода (в различном количестве в зависимости от содержания йода в местной почве)
Требуется для образования гормонов щитовидной железы
150 микрограммов
В качестве гемового‡ железа:
Говядина, птица, рыба, почки и печень
В виде негемового железа: Соевая мука, бобы, меласса, шпинат, моллюски и обогащенные злаки и крупы
Требуется для образования многих ферментов в организме
Гемовое железо — это важный компонент мышечных клеток и гемоглобина, который позволяет эритроцитам переносить кислород и доставлять его в ткани организма
8 миллиграммов для женщин старше 50 лет и для мужчин
18 миллиграммов для женщин в возрасте 50 лет и моложе (в предменопаузе)
27 миллиграммов для беременных женщин
9 миллиграммов для кормящих женщин
Зеленые листовые овощи, орехи, зерна хлебных злаков, бобы и томатные продукты
Требуется для образования костей и зубов, для нормального функционирования нервной системы и мышц, а также для активации ферментов
320 миллиграммов для женщин
420 миллиграммов для мужчин
Марганец
Цельнозерновые злаки, ананасы, орехи, чай, бобы и томатные продукты
Требуется для образования костной ткани, для образования и активации некоторых ферментов
2,3 миллиграмма для мужчин
1,8 миллиграмма для женщин
Молибден
Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и злаки, темно-зеленые овощи
Требуется для метаболизма натрия, активации некоторых ферментов и нормального функционирования клеток
Помогает расщеплять сульфаты (присутствующие в продуктах естественным образом и добавленные в качестве консервантов)
45 микрограммов
Молочные продукты, мясо, птица, рыба, злаки, орехи и бобовые
Требуется для образования костей и зубов, а также для выработки энергии
Используется для образования нуклеиновых кислот, в том числе ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты)
700 миллиграммов
Цельное и снятое молоко, бананы, помидоры, апельсины, дыни, картофель, сладкий картофель, чернослив, изюм, шпинат, ботва молодой репы, капуста листовая, капуста кале, другие зеленые листовые овощи, большинство видов гороха и бобов, а также заменители соли (хлорид калия)
Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц
Участвует в поддержании электролитного баланса
3,4 грамма для мужчин
2,6 грамма для женщин
Мясо, морепродукты, орехи и злаки (в зависимости от содержания селена в почве, где были выращены зерновые)
Действует как антиоксидант† с витамином Е
Требуется для работы щитовидной железы
55 микрограммов
Соль, говядина, свинина, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеная капуста, полуфабрикаты или консервированные продукты (обычно в виде соли)
Требуется для нормальной работы нервной системы и мышц
Участвует в поддержании нормального водно-солевого баланса
1500 миллиграммов
Мясо, печень, устрицы, морепродукты, арахис, обогащенные злаки и цельное зерно (в зависимости от содержания цинка в почве, в которой было выращено зерно)
Используется для образования многих ферментов и инсулина
Требуется для здоровой кожи, заживления ран и роста
11 миллиграммов для мужчин и 8 миллиграммов для женщин
* Совет по продовольствию и питанию Национальной академии наук – Национальный научно-исследовательский совет и Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки периодически публикуют рекомендуемые нормы потребления минералов и других питательных веществ. Эти нормы рассчитаны для удовлетворения потребностей здоровых людей и могут отличаться для беременных и детей.
† Антиоксиданты защищают клетки от повреждения активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток, которые называются свободными радикалами.
‡ Гемовое железо — это железо, которое прикреплено к гему. Гем — это молекула, которая является строительным блоком в образовании гемоглобина (пигмента, переносящего кислород в эритроцитах). Организм лучше усваивает гемовое железо, чем негемовое железо.