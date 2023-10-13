Лечение при повышенном артериальном давлении
Артериальное давление (мм рт. ст.)
Низкий риск АСССЗ*
Высокий риск АСССЗ*
Наличие АСССЗ*
Повышенное артериальное давление (систолическое 120–129, диастолическое менее 80)
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Повышение артериального давления 1-й степени (систолическое 130–139, диастолическое 80–89)
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Лечение 1 гипотензивным препаратом†
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 1 гипотензивным препаратом†
Повторный осмотр через 1 месяц
Повышение артериального давления 2-й степени (систолическое 140 или выше ИЛИ диастолическое 90 или выше)‡
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
* АСССЗ = атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или инсульт.
Низким риском считается риск менее 10%. Высоким риском считается риск 10% и выше.
† Изменения образа жизни рекомендуются всем пациентам, получающим медикаментозную терапию.
‡ Пациентам с цифрами артериального давления 140–159/90–100 назначают два лекарственных препарата (различных классов) для первоначального лечения и частые контрольные осмотры.