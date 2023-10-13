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Лечение при повышенном артериальном давлении

Артериальное давление (мм рт. ст.)

Низкий риск АСССЗ*

Высокий риск АСССЗ*

Наличие АСССЗ*

Повышенное артериальное давление (систолическое 120–129, диастолическое менее 80)

Изменение образа жизни;

Повторный осмотр через 3–6 месяцев

Изменение образа жизни;

Повторный осмотр через 3–6 месяцев

Изменение образа жизни;

Повторный осмотр через 3–6 месяцев

Повышение артериального давления 1-й степени (систолическое 130–139, диастолическое 80–89)

Изменение образа жизни;

Повторный осмотр через 3–6 месяцев

Лечение 1 гипотензивным препаратом†

Повторный осмотр через 1 месяц

Лечение 1 гипотензивным препаратом†

Повторный осмотр через 1 месяц

Повышение артериального давления 2-й степени (систолическое 140 или выше ИЛИ диастолическое 90 или выше)‡

Лечение 2 гипотензивными препаратами

Повторный осмотр через 1 месяц

Лечение 2 гипотензивными препаратами

Повторный осмотр через 1 месяц

Лечение 2 гипотензивными препаратами

Повторный осмотр через 1 месяц

* АСССЗ = атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или инсульт.

Низким риском считается риск менее 10%. Высоким риском считается риск 10% и выше.

† Изменения образа жизни рекомендуются всем пациентам, получающим медикаментозную терапию.

‡ Пациентам с цифрами артериального давления 140–159/90–100 назначают два лекарственных препарата (различных классов) для первоначального лечения и частые контрольные осмотры.

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