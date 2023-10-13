Лекарственные препараты, используемые для лечения ревматоидного артрита
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Традиционные синтетические базисные противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (DMARD)
Гидроксихлорохин
Обычно легкий дерматит (сыпь) и изменение цвета кожи (может быть чувствительной к солнечному свету)
Боль или слабость в мышцах
В редких случаях кардиомиопатия
Проблемы с глазами
Лефлуномид
Сыпь
Болезнь печени
Повреждение нервов (нейропатия)
диарея;
Выпадение волос
врожденные пороки;
Метотрексат
Болезнь печени
Воспаление легких
Тошнота
язвы в полости рта;
Снижение числа сперматозоидов и репродуктивной функции у мужчин
Выпадение волос
Врожденные пороки и повышенный риск выкидыша
Сульфасалазин
Проблемы с желудком
Нейтропения* (обычно только после начала лечения)
Разрушение эритроцитов (гемолиз)
Проблемы с печенью
Сыпь
Ингибиторы Янус-киназы (JAK)
Тофацитиниб
Барицитиниб
Упадацитиниб
Риск инфекции, особенно реактивация ветряной оспы и опоясывающего лишая
Рак кожи, за исключением меланомы
Высокий уровень холестерина (гиперхолестеринемия)
Серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (например, инфаркт миокарда, инсульт)
Рак легкого
Венозная тромбоэмболия (например, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии)
Адалимумаб
Цертолизумаба пэгол
Этанерцепт
Голимумаб
Инфликсимаб
Потенциальный риск реактивации латентной инфекции (особенно туберкулеза, гепатита В и грибковых инфекций)
Рак кожи, за исключением меланомы
В ряде случаев системная красная волчанка
Неврологические заболевания, сопровождающиеся демиелинизацией (например, синдром Гийена-Барре или рассеянный склероз)
Усугубление сердечной недостаточности
Абатацепт
проблемы со стороны легких;
Повышенная уязвимость к инфекциям
Головная боль
Инфекции верхних дыхательных путей
Боль в горле
Тошнота
Анакинра
Боль, покраснение и зуд в месте введения
Повышенный риск инфицирования
Нейтропения*
Ритуксимаб
При введении препарата:
После введения препарата:
Тоцилизумаб
Сарилумаб
Нейтропения* (слишком низкий уровень лейкоцитов, борющихся с инфекцией)
Подавление выработки тромбоцитов в костном мозге, иногда с повышением склонности к кровотечениям
Повышенный уровень печеночных ферментов
В редких случаях перфорация стенки кишечника
Дислипидемия (в частности, повышенный уровень липопротеинов низкой плотности [ЛПНП])
Преднизон
Преднизолон
Множественные побочные эффекты во всем организме при продолжительном приеме:
Кортикостероиды, внутрисуставные инъекции
Метилпреднизолона ацетат
Триамцинолона ацетонид
Триамцинолона гексацетонид
В редких случаях инфекция в месте инъекции или внутри сустава
Обесцвечивание и изменение цвета кожи в месте инъекции
Диклофенак
Ибупрофен
Напроксен
Многие другие
Расстройство желудка
Повышение артериального давления
Проблемы с почками
Вероятно, повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта
Вероятно, повышенный риск кровоподтеков и кровотечений
Ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) (коксибы), например целекоксиб
Проблемы с почками
Повышение артериального давления
Чуть более низкая вероятность развития язвы желудка и кровотечения, чем при использовании других НПВП
Вероятно, повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта
* Угнетение выработки клеток крови в костном мозге может привести к меньшему количеству борющихся с инфекцией лейкоцитов (нейтрофилов), что повысит восприимчивость организма к инфекциям.