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Лекарственные препараты, используемые для лечения ревматоидного артрита

Лекарственные препараты

Некоторые побочные эффекты

Традиционные синтетические базисные противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (DMARD)

Гидроксихлорохин

Обычно легкий дерматит (сыпь) и изменение цвета кожи (может быть чувствительной к солнечному свету)

Боль или слабость в мышцах

В редких случаях кардиомиопатия

Проблемы с глазами

Лефлуномид

Сыпь

Болезнь печени

Повреждение нервов (нейропатия)

диарея;

Выпадение волос

врожденные пороки;

Метотрексат

Болезнь печени

Воспаление легких

Тошнота

Нейтропения*

язвы в полости рта;

Снижение числа сперматозоидов и репродуктивной функции у мужчин

Выпадение волос

Врожденные пороки и повышенный риск выкидыша

Сульфасалазин

Проблемы с желудком

Нейтропения* (обычно только после начала лечения)

Разрушение эритроцитов (гемолиз)

Проблемы с печенью

Сыпь

Ингибиторы Янус-киназы (JAK)

Тофацитиниб

Барицитиниб

Упадацитиниб

Риск инфекции, особенно реактивация ветряной оспы и опоясывающего лишая

Рак кожи, за исключением меланомы

Высокий уровень холестерина (гиперхолестеринемия)

Серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (например, инфаркт миокарда, инсульт)

Рак легкого

Венозная тромбоэмболия (например, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии)

Биологические DMARD

Адалимумаб

Цертолизумаба пэгол

Этанерцепт

Голимумаб

Инфликсимаб

Потенциальный риск реактивации латентной инфекции (особенно туберкулеза, гепатита В и грибковых инфекций)

Рак кожи, за исключением меланомы

В ряде случаев системная красная волчанка

Неврологические заболевания, сопровождающиеся демиелинизацией (например, синдром Гийена-Барре или рассеянный склероз)

Усугубление сердечной недостаточности

Абатацепт

проблемы со стороны легких;

Повышенная уязвимость к инфекциям

Головная боль

Инфекции верхних дыхательных путей

Боль в горле

Тошнота

Анакинра

Боль, покраснение и зуд в месте введения

Повышенный риск инфицирования

Нейтропения*

Ритуксимаб

При введении препарата:

  • Зуд в месте введения

  • Сыпь

  • Боль в спине

  • Пониженное или повышенное артериальное давление

  • лихорадка

После введения препарата:

Тоцилизумаб

Сарилумаб

Нейтропения* (слишком низкий уровень лейкоцитов, борющихся с инфекцией)

Подавление выработки тромбоцитов в костном мозге, иногда с повышением склонности к кровотечениям

Повышенный уровень печеночных ферментов

Анафилаксия

В редких случаях перфорация стенки кишечника

Дислипидемия (в частности, повышенный уровень липопротеинов низкой плотности [ЛПНП])

Кортикостероиды

Преднизон

Преднизолон

Множественные побочные эффекты во всем организме при продолжительном приеме:

Кортикостероиды, внутрисуставные инъекции

Метилпреднизолона ацетат

Триамцинолона ацетонид

Триамцинолона гексацетонид

В редких случаях инфекция в месте инъекции или внутри сустава

Обесцвечивание и изменение цвета кожи в месте инъекции

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Диклофенак

Ибупрофен

Напроксен

Многие другие

Расстройство желудка

Язвы желудка и кровотечение

Повышение артериального давления

Проблемы с почками

Вероятно, повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта

Вероятно, повышенный риск кровоподтеков и кровотечений

Ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) (коксибы), например целекоксиб

Проблемы с почками

Повышение артериального давления

Чуть более низкая вероятность развития язвы желудка и кровотечения, чем при использовании других НПВП

Вероятно, повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта

* Угнетение выработки клеток крови в костном мозге может привести к меньшему количеству борющихся с инфекцией лейкоцитов (нейтрофилов), что повысит восприимчивость организма к инфекциям.

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