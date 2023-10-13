Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца*
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Беназеприл
Каптоприл
Эналаприл
Фозиноприл
Лизиноприл
Моэксиприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Кашель, обычно сухой и металлический
сыпь;
В редких случаях тяжелая аллергическая реакция (отек Квинке)
Возможно ухудшение функции почек у пациентов с уже существующим заболеванием почек или при значительном сужении одной из почечных артерий
Эти лекарственные препараты снижают артериальное давление, лечат сердечную недостаточность и предотвращают поражение почек у лиц с повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом. Они также полезны пациентам с предшествующим инфарктом миокарда.
Пациенты с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью или предшествующим инфарктом миокарда, получающие ингибиторы АПФ, живут дольше, чем пациенты, не получающие ингибиторы АПФ.
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)
Кандесартан
Эпросартан
Ирбесартан
Лозартан
Олмесартан
Телмисартан
Валсартан
Аналогично ингибиторам АПФ, но кашель встречается гораздо реже
Эти лекарственные препараты имеют аналогичные эффекты и пользу, что и ингибиторы АПФ. У пациентов с тяжелой артериальной гипертензией или сердечной недостаточностью эти лекарственные препараты можно использовать в комбинации с ингибитором АПФ.
Другие лекарственные препараты
Ранолазин
Головокружение, головная боль, запор и тошнота
Этот лекарственный препарат используется для лечения пациентов, у которых симптомы стенокардии сохраняются, несмотря на лечение другими препаратами.
Ивабрадин
Размытое зрение, дискомфорт в груди, замедленное или учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение или обморок
Этот лекарственный препарат используется для лечения симптомов стенокардии у некоторых людей, которые не могут принимать бета-блокаторы.
Антикоагулянты
Аргатробан
Апиксабан
Бивалирудин
Дабигатран
Далтепарин
Эноксапарин
Фондапаринукс
Гепарин
Ривароксабан
Тинзапарин
Варфарин
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты)
Эти лекарственные препараты предотвращают свертывание крови. Они используются для лечения пациентов с нестабильной стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Антиагреганты
аспирин;
Клопидогрел
Прасугрел
Тикагрелор
Тиклопидин
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, антикоагулянты)
В сочетании с аспирином, раздражение желудка
В сочетании с тиклопидином и в меньшей степени с клопидогрелом, небольшой риск снижения количества лейкоцитов
Эти лекарственные препараты предотвращают агрегацию тромбоцитов и формирование тромбов. Они также уменьшают риск инфаркта миокарда. Они используются для лечения пациентов со стабильной и нестабильной стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Аспирин принимают при подозрении на инфаркт миокарда. В качестве альтернативы пациенты с аллергией на аспирин могут принимать клопидогрел или тиклопидин.
Бета-блокаторы
Атенолол
Бисопролол
Карведилол
Метопролол
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм)
Замедление сердечного ритма (брадикардия)
сердечная недостаточность;
Похолодание кистей и стоп
Бессонница
Утомляемость
Одышка
Депрессия
Синдром Рейно
Яркие сны
галлюцинации;
половую дисфункцию.
В сочетании со многими бета-блокаторами, повышение уровня триглицеридов и снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), являющихся «хорошим» холестерином.
Эти лекарственные препараты снижают нагрузку на сердце и риск инфаркта миокарда и внезапной смерти. Они используются для лечения пациентов со стабильной или нестабильной стенокардией, либо с микрососудистой стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Блокаторы кальциевых каналов
Амлодипин
Дилтиазем
Фелодипин
Нифедипин (только с замедленным высвобождением)
Верапамил
головокружение;
Накопление жидкости (отек) лодыжек
Приливы крови
Головная боль
Изжога
Увеличение десен
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Для верапамила: запор
В сочетании с блокаторами кальциевого канала короткого действия, но не длительного действия возможно повышение риска смерти в связи с инфарктом миокарда, особенно у лиц с нестабильной стенокардией или с недавним инфарктом миокарда
Эти лекарственные препараты предотвращают сужение кровеносных сосудов и могут полностью устранить спазм артерии. Дилтиазем и верапамил уменьшают частоту сердечных сокращений. Блокаторы кальциевого канала используются для лечения пациентов со стабильной стенокардией.
Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa (один из видов антиагрегантов)
Абциксимаб
Эптифибатид
Тирофибан
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, антикоагулянты или тромболитики)
Снижение количества тромбоцитов
Эти лекарственные препараты предотвращают агрегацию тромбоцитов и формирование тромбов. Они могут использоваться для лечения пациентов с нестабильной стенокардией, особенно тех, которым выполняется чрескожное коронарное вмешательство после инфаркта миокарда.
Нитраты
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат
Нитроглицерин
Приливы крови
Головная боль
Временное повышение ЧСС (тахикардия)
Эти лекарственные препараты облегчают стенокардию, предотвращают эпизоды стенокардии и снижают риск инфаркта миокарда и внезапной смерти. (Тем не менее, снижение риска намного меньше, чем при назначении бета-блокаторов). Они используются для лечения пациентов как со стабильной или нестабильной стенокардией, так и с микрососудистой стенокардией. Чтобы эти лекарственные препараты оставались эффективными в долгосрочной перспективе, пациентам следует ежедневно оставлять 8–12-часовой промежуток, свободный от приема препарата.
Опиоиды
Морфин
Снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение
Запор
Тошнота
рвота;
Дезориентация (особенно у пожилых людей)
У некоторых пациентов с предшествующим инфарктом миокарда эти лекарственные препараты используются для купирования тревожности и боли, если боль сохраняется, несмотря на применение других лекарственных препаратов.
Ингибиторы PCSK-9
Алирокумаб
Эволокумаб
Мало серьезных побочных эффектов
Эти лекарственные препараты используются для снижения уровня Х-ЛПНП, который является «плохим» холестерином, у пациентов, чей уровень Х-ЛПНП не соответствует целевому. Они используются в качестве монотерапии или в сочетании с другими гиполипидемическими препаратами (например, статинами, эзетимибом) для лечения взрослых с первичной гиперлипидемией (включая семейную гиперхолестеринемию), в том числе у людей, которые плохо переносят другие лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина
Статины†
Аторвастатин
Флувастатин
Ловастатин
Правастатин
Розувастатин
Симвастатин
Иногда мышечные боли и болезненность, но редко тяжелая мышечная боль (миозит)
Редко, поражение печени, но не чаще, чем у лиц, не принимающих лекарственные препараты
Эти лекарственные препараты снижают уровень холестерина и способствуют заживлению поврежденных артерий, что снижает вероятность развития первого или повторного инфаркта миокарда или инсульта.
Тромболитики
Альтеплаза
Анистреплаза
Ретеплаза
Стрептокиназа
Тенектеплаза
Редко, кровотечение в головном мозге (внутримозговое кровоизлияние) или в пищеварительном тракте
Эти лекарственные препараты растворяют сгустки крови. Они используются для лечения пациентов с инфарктом миокарда.
* Врач может назначать различные комбинации лекарственных препаратов в зависимости от типа ишемической болезни сердца у пациента.
† Также называются ингибиторами гидроксиметилглутарил-КоА (ГМГ-КoA) редуктазы.