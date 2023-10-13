Кому следует рассмотреть возможность проведения генетического скрининга?

Группа

Заболевание*

Скрининговые исследования на носительство генетических аномалий

Все

Кистозный фиброз

ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки

Евреи ашкеназы†

Болезнь Канавана

ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки

Семейная дисавтономия (наследственное нарушение функции автономной нервной системы)

ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки

Болезнь Тея-Сакса

Анализы крови для измерения активности фермента, дефицит которого наблюдается при этом заболевании (гексозаминидаза А)

Анализ ДНК

Африканцы

Серповидно-клеточная анемия

Анализы крови для проверки на аномальный гемоглобин

Каджуны

Болезнь Тея-Сакса

Анализы крови для измерения активности фермента, дефицит которого наблюдается при этом заболевании (гексозаминидаза А)

Анализ ДНК

Жители Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока

Бета-талассемия

Анализы крови для определения среднего размера эритроцитов (средний объем эритроцита)

Если в крови преобладают эритроциты маленького размера, необходимо провести анализы крови для определения аномального уровня гемоглобина

Анализ ДНК

Жители Юго-Восточной Азии, камбоджийцы, китайцы, филиппинцы, лаосцы и вьетнамцы

Альфа-талассемия

Анализы крови для определения среднего размера эритроцитов

Если средний размер маленький, необходимо сделать анализы крови для определения аномального уровня гемоглобина

Анализ ДНК

* Данный список не является полным. Можно запросить проведение скрининга на другие заболевания.

† Большинство (90 %) евреев являются ашкенази. Таким образом, скрининг должны пройти евреи, которые не знают, принадлежат ли они к группе ашкеназов или нет. Некоторые эксперты рекомендуют проходить скрининг на другие заболевания, такие как болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А и анемия Фанкони (синдром) группы С.

