Кому следует рассмотреть возможность проведения генетического скрининга?
Группа
Заболевание*
Скрининговые исследования на носительство генетических аномалий
Все
ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки
Евреи ашкеназы†
Болезнь Канавана
ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки
Семейная дисавтономия (наследственное нарушение функции автономной нервной системы)
ДНК анализ образца крови или клеток с внутренней стороны щеки
Анализы крови для измерения активности фермента, дефицит которого наблюдается при этом заболевании (гексозаминидаза А)
Анализ ДНК
Африканцы
Анализы крови для проверки на аномальный гемоглобин
Каджуны
Болезнь Тея-Сакса
Анализы крови для измерения активности фермента, дефицит которого наблюдается при этом заболевании (гексозаминидаза А)
Анализ ДНК
Жители Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока
Анализы крови для определения среднего размера эритроцитов (средний объем эритроцита)
Если в крови преобладают эритроциты маленького размера, необходимо провести анализы крови для определения аномального уровня гемоглобина
Анализ ДНК
Жители Юго-Восточной Азии, камбоджийцы, китайцы, филиппинцы, лаосцы и вьетнамцы
Анализы крови для определения среднего размера эритроцитов
Если средний размер маленький, необходимо сделать анализы крови для определения аномального уровня гемоглобина
Анализ ДНК
* Данный список не является полным. Можно запросить проведение скрининга на другие заболевания.
† Большинство (90 %) евреев являются ашкенази. Таким образом, скрининг должны пройти евреи, которые не знают, принадлежат ли они к группе ашкеназов или нет. Некоторые эксперты рекомендуют проходить скрининг на другие заболевания, такие как болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А и анемия Фанкони (синдром) группы С.