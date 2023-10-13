Как можно снизить риск взаимодействия препарата с другим препаратом
Прежде чем принимать какие-либо новые лекарства (в том числе безрецептурные препараты и биологически активные добавки, например, лекарственные травы), посоветуйтесь с врачом или с фармацевтом.
Ведите список всех принимаемых препаратов. Время от времени обсуждайте этот список с врачом или с фармацевтом.
Ведите список всех имеющихся у Вас заболеваний или нарушений состояния здоровья. Время от времени обсуждайте этот список с врачом.
Выберите такую аптеку, которая предоставляет дополнительные услуги (в том числе сверку препаратов на предмет возможных взаимодействий) и которая ведет учет всех препаратов, принимаемых данным пациентом. Покупайте все рецептурные лекарства именно в этой аптеке.
Узнайте о цели назначения и действии всех выписанных Вам лекарств.
Узнайте о возможных побочных эффектах этих лекарств.
Узнайте, как принимать эти лекарства, в какое время суток, и возможно ли принимать их в то же время, что и другие препараты.
Проведите вмести с фармацевтом сверку принимаемых Вами безрецептурных препаратов. Обсудите все имеющиеся у Вас заболевания и нарушения состояния здоровья и все принимаемые Вами рецептурные препараты.
Принимайте препараты в соответствии с указаниями.
Уведомляйте врача или фармацевта о любых симптомах, которые могут быть связаны с приемом какого-либо препарата.
Если вы посещаете нескольких врачей, убедитесь в том, что каждый из них знает обо всех принимаемых вами препаратах.