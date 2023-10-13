Как истощение влияет на организм
Затрагиваемая область
Последствия
Пищеварительная система
Снижение выработки кислоты в желудке
Уменьшение размеров желудка
Частая диарея, нередко с летальным исходом
Сердечно-сосудистая система (сердце и кровеносные сосуды)
Уменьшение размера сердца, уменьшение количества перекачиваемой крови, снижение частоты сердечных сокращений, низкое артериальное давление
В конечном итоге, сердечная недостаточность
Дыхательная система
Замедленное дыхание и уменьшение объема легких
В конечном итоге, дыхательная недостаточность
Репродуктивная система
Уменьшение размера яичников и яичек
Потеря сексуального влечения (либидо)
Прекращение менструаций
Нервная система
Апатия и раздражительность
У детей возможна умственная отсталость
Нарушение психической функции, в особенности у пожилых людей
Онемение или покалывание в стопах и кистях
Мышцы
Уменьшение размера и силы мышц, в связи с чем снижается способность к физической нагрузке или работе
Кровь
Обмен веществ (процессы, в ходе которых организм превращает пищу в энергию или синтезирует необходимые вещества)
пониженная температура тела (гипотермия);
Накопление жидкости в руках, ногах и брюшной полости
Исчезновение жира
Кожа и волосы
Тонкая, сухая, неэластичная кожа
Сухие, редкие волосы, которые легко выпадают
Повышенная склонность к образованию синяков
Иммунная система
Нарушение способности бороться с инфекциями и заживлять раны