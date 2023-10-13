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Как истощение влияет на организм

Затрагиваемая область

Последствия

Пищеварительная система

Снижение выработки кислоты в желудке

Уменьшение размеров желудка

Частая диарея, нередко с летальным исходом

Сердечно-сосудистая система (сердце и кровеносные сосуды)

Уменьшение размера сердца, уменьшение количества перекачиваемой крови, снижение частоты сердечных сокращений, низкое артериальное давление

В конечном итоге, сердечная недостаточность

Дыхательная система

Замедленное дыхание и уменьшение объема легких

В конечном итоге, дыхательная недостаточность

Репродуктивная система

Уменьшение размера яичников и яичек

Потеря сексуального влечения (либидо)

Прекращение менструаций

Нервная система

Апатия и раздражительность

У детей возможна умственная отсталость

Нарушение психической функции, в особенности у пожилых людей

Онемение или покалывание в стопах и кистях

Мышцы

Уменьшение размера и силы мышц, в связи с чем снижается способность к физической нагрузке или работе

Кровь

анемия;

Обмен веществ (процессы, в ходе которых организм превращает пищу в энергию или синтезирует необходимые вещества)

пониженная температура тела (гипотермия);

Накопление жидкости в руках, ногах и брюшной полости

Исчезновение жира

Кожа и волосы

Тонкая, сухая, неэластичная кожа

Сухие, редкие волосы, которые легко выпадают

Повышенная склонность к образованию синяков

Иммунная система

Нарушение способности бороться с инфекциями и заживлять раны

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