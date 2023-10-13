Заболевания, возникающие при определенном типе множественной эндокринной неоплазии
Состояние
МЭН 1
МЭН 2А
МЭН 2В
МЭН 4
Гиперпаратиреоз (высокий уровень паратиреоидного гормона)
95 % или более
10–20 %
—
55–80 %
30–90 %
—
—
15–25 %
Опухоли гипофиза
15–42 %
—
—
30–45 %
Опухоли щитовидной железы (особенно медуллярный рак)
—
Более 95 %
Более 95 %
—
Феохромоцитома (опухоль надпочечника)
—
40–50 %
50%
—
Невромы (новообразования вокруг нервов) на слизистых оболочках
—
—
Почти 100 %
—
Внешность характерная для синдрома Марфана
—
—
Почти 100 %
—
10–15 %
—
—
5 %
Липомы*
До 35 %
—
—
—
Ангиома или коллагеномы† (особенно на лице)
70–85 %
—
—
—
* Липома — это новообразование из жировой ткани, которое обычно является доброкачественным.
† Ангиома — это новообразование из мелких кровеносных сосудов, которое обычно является доброкачественным. Коллагенома — это доброкачественное новообразование из соединительной ткани в коже.
МЭН = множественная эндокринная неоплазия.