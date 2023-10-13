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Заболевания, возникающие при определенном типе множественной эндокринной неоплазии

Состояние

МЭН 1

МЭН 2А

МЭН 2В

МЭН 4

Гиперпаратиреоз (высокий уровень паратиреоидного гормона)

95 % или более

10–20 %

55–80 %

Опухоли поджелудочной железы

30–90 %

15–25 %

Опухоли гипофиза

15–42 %

30–45 %

Опухоли щитовидной железы (особенно медуллярный рак)

Более 95 %

Более 95 %

Феохромоцитома (опухоль надпочечника)

40–50 %

50%

Невромы (новообразования вокруг нервов) на слизистых оболочках

Почти 100 %

Внешность характерная для синдрома Марфана

Почти 100 %

Карциноидные опухоли

10–15 %

5 %

Липомы*

До 35 %

Ангиома или коллагеномы† (особенно на лице)

70–85 %

* Липома — это новообразование из жировой ткани, которое обычно является доброкачественным.

† Ангиома — это новообразование из мелких кровеносных сосудов, которое обычно является доброкачественным. Коллагенома — это доброкачественное новообразование из соединительной ткани в коже.

МЭН = множественная эндокринная неоплазия.

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