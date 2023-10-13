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Даптомицин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Комментарии

Осложненные инфекции кожи, кровообращения и некоторые инфекции сердечных клапанов (эндокардит) из-за чувствительных бактерий, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-резистентные энтерококки

Повышенное количество лейкоцитов в легких (эозинофильная пневмония)

Желудочно-кишечное расстройство

Мышечная боль и слабость

Не используется при инфицировании легких, поскольку даптомицин инактивируется поверхностно-активным веществом (веществом, которое обычно вырабатывается в легких)

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