Даптомицин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Комментарии
Осложненные инфекции кожи, кровообращения и некоторые инфекции сердечных клапанов (эндокардит) из-за чувствительных бактерий, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-резистентные энтерококки
Повышенное количество лейкоцитов в легких (эозинофильная пневмония)
Желудочно-кишечное расстройство
Мышечная боль и слабость
Не используется при инфицировании легких, поскольку даптомицин инактивируется поверхностно-активным веществом (веществом, которое обычно вырабатывается в легких)