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Далфопристин/хинипристин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Серьезные инфекции, вызванные грамположительными бактериями (такими как стафилококки и стрептококки), устойчивыми ко другим антибиотикам

Боль в мышцах и суставах

Повышенный уровень билирубина* в крови

Боль и воспаление в месте, где был вставлен катетер, особенно если он был вставлен в вену на руке или ноге

* Билирубин — это продукт жизнедеятельности, который формируется во время обычного разрушения эритроцитов. Билирубин перерабатывается в печени, а затем выводится из нее.

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