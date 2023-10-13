Далфопристин/хинипристин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Серьезные инфекции, вызванные грамположительными бактериями (такими как стафилококки и стрептококки), устойчивыми ко другим антибиотикам
Боль в мышцах и суставах
Повышенный уровень билирубина* в крови
Боль и воспаление в месте, где был вставлен катетер, особенно если он был вставлен в вену на руке или ноге
* Билирубин — это продукт жизнедеятельности, который формируется во время обычного разрушения эритроцитов. Билирубин перерабатывается в печени, а затем выводится из нее.