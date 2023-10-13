Гипофиз: Главная железа
Гипофиз, представляющий собой железу размером с горошину, расположенную в основании головного мозга, вырабатывает несколько видов гормонов. Каждый из этих гормонов воздействует на определенную часть организма (орган-мишень или ткань-мишень). Поскольку гипофиз контролирует функционирование большинства других эндокринных желез, его часто называют главной железой.
Гормон
Орган-мишень или ткань-мишень
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Надпочечники
Бета-меланоцитостимулирующий гормон
Кожа
Эндорфины
Головной мозг и иммунная система
Энкефалины
Головной мозг
Фолликулостимулирующий гормон
Яичники или яички
Гормон роста
Мышцы и кости
Лютеинизирующий гормон
Яичники или яички
Окситоцин*
Матка и молочные железы
Пролактин
Молочные железы
Тиреотропный гормон
Щитовидная железа
Вазопрессин (антидиуретический гормон)*
Почки
* Эти гормоны вырабатываются в гипоталамусе, но хранятся в гипофизе и высвобождаются из него.