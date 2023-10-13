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Гипофиз: Главная железа

Гипофиз, представляющий собой железу размером с горошину, расположенную в основании головного мозга, вырабатывает несколько видов гормонов. Каждый из этих гормонов воздействует на определенную часть организма (орган-мишень или ткань-мишень). Поскольку гипофиз контролирует функционирование большинства других эндокринных желез, его часто называют главной железой.

Гормон

Орган-мишень или ткань-мишень

Адренокортикотропный гормон (АКТГ)

Надпочечники

Бета-меланоцитостимулирующий гормон

Кожа

Эндорфины

Головной мозг и иммунная система

Энкефалины

Головной мозг

Фолликулостимулирующий гормон

Яичники или яички

Гормон роста

Мышцы и кости

Лютеинизирующий гормон

Яичники или яички

Окситоцин*

Матка и молочные железы

Пролактин

Молочные железы

Тиреотропный гормон

Щитовидная железа

Вазопрессин (антидиуретический гормон)*

Почки

Расположение гипофиза

* Эти гормоны вырабатываются в гипоталамусе, но хранятся в гипофизе и высвобождаются из него.

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