Возраст матери и риск рождения ребенка с хромосомной аномалией*
Возраст женщины
Риск возникновения любых хромосомных нарушений
20
0,2 %
30
0,3 %
35
0,6 %
40
1,6 %
45
5,4 %
49
15 %
* Данная таблица содержит только те хромосомные нарушения, которые можно выявить с помощью стандартного хромосомного анализа. Риски рождения ребенка с субмикроскопическими хромосомными нарушениями (которые можно выявить только с помощью специального анализа) не указаны.
Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):282–285.