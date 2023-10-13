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Воздействие отложений амилоида

Пораженный орган или система

Возможные последствия

кровеносные сосуды;

Легкое появление синяков

Головной мозг

Болезнь Альцгеймера

Пищеварительная система

Запор или диарея

Увеличенный язык (макроглоссия)

потеря веса;

Плохое всасывание питательных веществ

Сердце

Нарушение сердечного ритма (аритмия)

Расширение сердца

сердечная недостаточность;

Почки

Накапливание жидкости в тканях, что вызывает отек

почечная недостаточность;

Печень

Увеличение печени

Легкие и дыхательные пути

Затрудненное дыхание

свистящие хрипы;

лимфатические узлы;

Увеличенные лимфоузлы

Костно-мышечная система

синдром запястного канала;

Нервная система

Онемение

покалывание;

Предобморочное состояние

Кожа

Синяки

Узелки

Щитовидная железа

Увеличение щитовидной железы

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