Воздействие отложений амилоида
Пораженный орган или система
Возможные последствия
кровеносные сосуды;
Легкое появление синяков
Головной мозг
Пищеварительная система
Запор или диарея
Увеличенный язык (макроглоссия)
потеря веса;
Плохое всасывание питательных веществ
Сердце
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Почки
Накапливание жидкости в тканях, что вызывает отек
Печень
Увеличение печени
Легкие и дыхательные пути
Затрудненное дыхание
свистящие хрипы;
лимфатические узлы;
Увеличенные лимфоузлы
Костно-мышечная система
Нервная система
Онемение
покалывание;
Предобморочное состояние
Кожа
Синяки
Узелки
Щитовидная железа
Увеличение щитовидной железы