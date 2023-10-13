Взгляд на старение: Тренировки без ущерба для здоровья
Большинство пожилых людей в состоянии выполнять физические упражнения без вреда для организма. Физические нагрузки даже приносят улучшение состояния при некоторых расстройствах, например, при повышении артериального давления и сахарном диабете. Тем не менее, прежде чем приступать к выполнению комплекса упражнений, пожилым людям следует посоветоваться с врачом.
Комплексы физических упражнений для пожилых людей должны включать упражнения на гибкость и ловкость, а также аэробику и силовые упражнения. Пожилые люди более склонны к травматизму по сравнению с молодыми людьми, занимающимися тем же видом спорта. Необходимо пользоваться надлежащей обувью и экипировкой.
Нагрузки следует увеличивать постепенно. Как и в любом возрасте, лучшей профилактикой травматизма является обязательная разминка. Возрастные изменения в соединительной ткани приводят к уменьшению гибкости. Пожилые люди также склонны к артриту, который уменьшает гибкость еще сильнее. Недостаток гибкости означает, что во время физических упражнений суставы не распределяют нагрузку на окружающие ткани, например, мышцы, а нагружаются сами. Со временем такой стресс может повредить суставы. Профилактика этих травм заключается в увеличении времени разминки и в выполнении упражнений на гибкость.
Пожилые бегуны подвержены тем же спортивным травмам бегунов, что и молодые. Кроме того, у пожилых бегунов выше вероятность падения. Довольно часто с возрастом ухудшается чувство равновесия, поэтому пожилым спортсменам имеет смысл включать в свои тренировки упражнения на равновесие. Обезвоживание может приводить к кратковременной дезориентации, которая у пожилых людей часто приводит к падению.