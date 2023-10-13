Взгляд на старение: Склероз аорты
Иногда кальций накапливается на аортальном клапане, и он утолщается. Однако утолщение не мешает кровотоку через клапан. Это заболевание называется атеросклерозом аорты. Им страдает примерно каждый четвертый человек в возрасте старше 65 лет.
Атеросклероз аорты не вызывает симптомов. Он может привести к появлению мягких шумов в сердце (аномальные сердечные шумы), выслушиваемых врачом через стетоскоп. Атеросклероз аорты не обязательно приводит к плохому самочувствию пациента, но повышает риск инфаркта миокарда, инсульта или смерти. Следовательно, выявление и устранение или контроль факторов риска атеросклероза очень важны для пациентов с атеросклерозом аорты. Эти факторы риска включают курение, повышенное артериальное давление, высокие уровни холестерина и триглицеридов, а также сахарный диабет.