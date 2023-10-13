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Взгляд на старение: Сексуальная дисфункция у женщин старшего возраста

Основной причиной, по которой женщины старшего возраста отказываются от секса, является отсутствие сексуально активного партнера. Тем не менее, возрастные изменения, особенно в связи с менопаузой, могут привести к тому, что женщины чаще испытывают сексуальную дисфункцию. Кроме того, заболевания, которые могут препятствовать половой функции, такие как сахарный диабет, атеросклероз, инфекции мочевыводящих путей и артрит, становятся более распространенными с возрастом. Однако эти изменения не должны ставить крест на сексуальной активности и удовольствии, и не все сексуальные дисфункции у женщин старшего возраста вызваны возрастными изменениями.

У женщин старшего возраста, как и у более молодых женщин, наиболее частой проблемой является снижение сексуального интереса.

После наступления менопаузы вырабатывается меньше эстрогена.

  • Ткани вокруг отверстия влагалища (половые губы) и стенки влагалища становятся менее эластичными и более тонкими (так называемая вульвовагинальная атрофия). Ткани также могут воспаляться и раздражаться, поскольку выработка эстрогена снижается (атрофический вагинит). Оба этих изменения могут вызывать боль во время полового акта с проникновением.

  • Влагалищный секрет уменьшается, обеспечивая меньше смазки во время полового акта.

  • Кислотность влагалища уменьшается, что делает половые органы более подверженными раздражению и инфекциям.

  • Недостаток эстрогена может способствовать возрастному ослаблению мышц и других вспомогательных тканей в области органов малого таза, иногда позволяя органам малого таза (мочевому пузырю, кишечнику, матке или прямой кишке) выпадать во влагалище (так называемый пролапс органов малого таза). В результате может иметь место непроизвольное мочеиспускание, вызывающее чувство стыда.

  • С возрастом уменьшается приток крови к влагалищу, в результате чего оно становится короче, уже и суше. Заболевания кровеносных сосудов (например, атеросклероз) могут еще больше уменьшить приток крови.

У женщин вырабатывается все меньше и меньше тестостерона, начиная с возраста после 30 лет, и выработка тестостерона заканчивается в возрасте примерно 70 лет. Неизвестно, приводит ли это снижение к уменьшению сексуального интереса и реакции.

Другие проблемы могут нарушать половую функцию. Например, женщины старшего возраста могут быть огорчены изменениями в своем теле, вызванными заболеваниями, хирургическим вмешательством или старением самим по себе. У них могут быть культурные представления о том, что половое влечение и фантазии являются неприемлемыми или постыдными в старшем возрасте. Они могут быть обеспокоены общим состоянием здоровья или половой функцией своего партнера.

Многие пожилые женщины интересуются сексом. Женщины старшего возраста не должны считать, что сексуальная дисфункция является нормальной для старшего возраста. Если сексуальная дисфункция их беспокоит, они должны поговорить с врачом. Во многих случаях лечение заболевания (в том числе депрессии), прекращение приема или замена лекарственного препарата, получение большего количества информации о сексуальной функции или общение с медицинским работником или консультантом может дать положительный эффект.

Сухость влагалища или болезненный половой акт в связи с менопаузой можно лечить с помощью вагинальной гормональной терапии, включающей низкие дозы эстрогена (в виде крема, таблетки или кольца) или дегидроэпиандростерона (ДГЭА, в виде суппозитория). Эстроген можно принимать внутрь или наносить на кожу в виде пластыря или геля, но эти формы эстрогена влияют на весь организм и обычно используются только в том случае, если у женщины также присутствуют другие симптомы менопаузы (например, приливы) и обычно не назначаются женщинам старше 60 лет. Эстроген имеет потенциальные риски (в том числе образование сгустков крови и несколько повышенный риск развития рака молочной железы), а также преимущества, поэтому женщины должны поговорить со своим врачом о рисках и пользе, прежде чем начать его принимать.

Иногда тестостерон назначают перорально в дополнение к терапии эстрогеном, если все другие меры неэффективны, но назначать эту комбинацию не рекомендуется. Он до сих пор считается экспериментальным препаратом, и безопасность долгосрочного применения неизвестна.

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