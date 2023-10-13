Взгляд на старение: Сексуальная дисфункция у женщин старшего возраста
Основной причиной, по которой женщины старшего возраста отказываются от секса, является отсутствие сексуально активного партнера. Тем не менее, возрастные изменения, особенно в связи с менопаузой, могут привести к тому, что женщины чаще испытывают сексуальную дисфункцию. Кроме того, заболевания, которые могут препятствовать половой функции, такие как сахарный диабет, атеросклероз, инфекции мочевыводящих путей и артрит, становятся более распространенными с возрастом. Однако эти изменения не должны ставить крест на сексуальной активности и удовольствии, и не все сексуальные дисфункции у женщин старшего возраста вызваны возрастными изменениями.
У женщин старшего возраста, как и у более молодых женщин, наиболее частой проблемой является снижение сексуального интереса.
После наступления менопаузы вырабатывается меньше эстрогена.
У женщин вырабатывается все меньше и меньше тестостерона, начиная с возраста после 30 лет, и выработка тестостерона заканчивается в возрасте примерно 70 лет. Неизвестно, приводит ли это снижение к уменьшению сексуального интереса и реакции.
Другие проблемы могут нарушать половую функцию. Например, женщины старшего возраста могут быть огорчены изменениями в своем теле, вызванными заболеваниями, хирургическим вмешательством или старением самим по себе. У них могут быть культурные представления о том, что половое влечение и фантазии являются неприемлемыми или постыдными в старшем возрасте. Они могут быть обеспокоены общим состоянием здоровья или половой функцией своего партнера.
Многие пожилые женщины интересуются сексом. Женщины старшего возраста не должны считать, что сексуальная дисфункция является нормальной для старшего возраста. Если сексуальная дисфункция их беспокоит, они должны поговорить с врачом. Во многих случаях лечение заболевания (в том числе депрессии), прекращение приема или замена лекарственного препарата, получение большего количества информации о сексуальной функции или общение с медицинским работником или консультантом может дать положительный эффект.
Сухость влагалища или болезненный половой акт в связи с менопаузой можно лечить с помощью вагинальной гормональной терапии, включающей низкие дозы эстрогена (в виде крема, таблетки или кольца) или дегидроэпиандростерона (ДГЭА, в виде суппозитория). Эстроген можно принимать внутрь или наносить на кожу в виде пластыря или геля, но эти формы эстрогена влияют на весь организм и обычно используются только в том случае, если у женщины также присутствуют другие симптомы менопаузы (например, приливы) и обычно не назначаются женщинам старше 60 лет. Эстроген имеет потенциальные риски (в том числе образование сгустков крови и несколько повышенный риск развития рака молочной железы), а также преимущества, поэтому женщины должны поговорить со своим врачом о рисках и пользе, прежде чем начать его принимать.
Иногда тестостерон назначают перорально в дополнение к терапии эстрогеном, если все другие меры неэффективны, но назначать эту комбинацию не рекомендуется. Он до сих пор считается экспериментальным препаратом, и безопасность долгосрочного применения неизвестна.