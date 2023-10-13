Взгляд на старение: Проблемы, связанные с жарой
Пожилые люди особенно тяжело переносят жару по нескольким причинам:
Некоторые заболевания, которые чаще встречаются у пожилых людей, такие как сердечная и почечная недостаточность, могут повлиять на функцию самоохлаждения организма. Люди с повышенным артериальным давлением часто придерживаются диеты с низким содержанием соли, что может привести к недостаточному потреблению соли для замены той, которую они теряют при потении.
С возрастом меняется ощущение жажды. Как правило, пожилым людям хочется пить реже, чем молодым. Соответственно, люди в возрасте более склонны к обезвоживанию, а значит, меньше потеют в жару.