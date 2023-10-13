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Взгляд на старение: Проблемы, связанные с жарой

Пожилые люди особенно тяжело переносят жару по нескольким причинам:

  • В отличие от молодых людей им сложнее постепенно адаптироваться (акклиматизироваться) к длительным периодам высокой температуры и влажности.

  • Их организму сложно увеличить приток крови ко всей поверхности кожи из-за пониженной циркуляции крови, и охлаждение происходит не так быстро.

  • С возрастом функция потовых желез может быть утрачена.

  • Восприятие жары у них происходит с задержкой и, следовательно, они медленно реагируют на изменение температуры.

  • Им бывает трудно передвигаться, из-за чего они не могут быстро уйти с жаркого места.

Некоторые заболевания, которые чаще встречаются у пожилых людей, такие как сердечная и почечная недостаточность, могут повлиять на функцию самоохлаждения организма. Люди с повышенным артериальным давлением часто придерживаются диеты с низким содержанием соли, что может привести к недостаточному потреблению соли для замены той, которую они теряют при потении.

С возрастом меняется ощущение жажды. Как правило, пожилым людям хочется пить реже, чем молодым. Соответственно, люди в возрасте более склонны к обезвоживанию, а значит, меньше потеют в жару.

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