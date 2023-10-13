Взгляд на старение: Причины сердечной недостаточности у пожилых людей
Старение само по себе не приводит к развитию сердечной недостаточности. Однако у пожилых людей более вероятно развитие самых распространенных причин сердечной недостаточности, а именно длительно существующего повышенного артериального давления и инфаркта миокарда (по причине ишемической болезни сердца).
Заболевания могут привести к сердечной недостаточности двумя путями. Они могут нарушать способность сердца:
Среди пожилых людей проблемы с наполнением (так называемая диастолическая дисфункция) и нарушение сократительной способности сердца (так называемая систолическая дисфункция) встречаются одинаково часто.
Проблемы с наполнением кровью
Нарушение способности к наполнению обычно возникает из-за потери эластичности стенок желудочков. В результате желудочки не могут как следует наполниться кровью, и объем крови, выталкиваемой сердцем при каждом сокращении, снижается. С возрастом сердечная мышца теряет свою эластичность, что приводит к повышению вероятности развития сердечной недостаточности в связи с нарушением заполнения. Повышенное артериальное давление может вызвать проблемы с наполнением сердца, поскольку она приводит к утолщению и потере эластичности сердечной мышцы.
Нарушения наполнения не всегда вызваны потерей эластичности тканей сердца. Например, при фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, которое чаще встречается с возрастом), предсердия начинают сокращаться быстро и нерегулярно. В результате предсердия не выталкивают достаточно крови в желудочки. Если мерцательная аритмия возникает внезапно у пожилых людей, она может привести к развитию сердечной недостаточности.
Нарушения сократительной способности
Нарушения сократительной способности обычно возникают при поражении сердечной мышцы. Поврежденное сердце выталкивает меньше крови, в результате чего давление внутри сердца повышается, а камеры сердца увеличиваются в размерах.
Наиболее частой причиной поражения сердца у пожилых людей является инфаркт миокарда (по причине закупорки артерии, которая снабжает сердце кровью).
Заболевания сердечных клапанов также могут вызвать нарушения сократительной функции.
При аортальном стенозе (заболевание сердечного клапана), отверстие между левым желудочком и аортой (закрываемое аортальным клапаном) сужается. В результате затрудняется выталкивание крови из сердца. Аортальный стеноз является распространенной причиной сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста.
Если заболевание легких, такое как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или рубцовое перерождение (легочный фиброз), существует в течение длительного времени, давление крови в легких повышается. В результате правому желудочку становится труднее перекачивать кровь к легким.