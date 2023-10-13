Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Взгляд на старение: боль;

Заболевания, вызывающие боль, распространены среди пожилых людей. Тем не менее, по мере старения пожилые люди меньше жалуются на боль. Причиной может быть снижение чувствительности тела или более стоическое отношение к боли. Некоторые пожилые люди ошибочно считают, что боль неизбежно сопровождает процесс старения, и, таким образом, преуменьшают боль или не сообщают о ней.

Наиболее распространенной причиной боли является костно-мышечное заболевание. Тем не менее, многие пожилые люди испытывают хроническую боль, которая может возникать по многим причинам.

Для пожилых людей воздействие боли может быть более серьезным:

  • Хроническая боль понижает способность самостоятельного функционирования и увеличивает зависимость от других.

  • У людей может пропадать сон и наступать истощение.

  • Может пропадать аппетит, что приводит к недостаточному питанию.

  • Боль может мешать общению, а также возможности покидать дом. В результате возникает чувство изолированности и депрессии.

  • Боль приводит к снижению активности. Недостаток активности приводит к потере мышечной силы и гибкости, что делает активность еще более затруднительной и повышает риск падений.

Пожилые люди и обезболивающие препараты

У пожилых людей чаще возникают побочные эффекты от обезболивающих препаратов (анальгетиков) по сравнению с молодыми людьми, а вероятность усугубления тяжести некоторых побочных эффектов повышается. Анальгетики дольше остаются в организме, и пожилые люди могут быть более чувствительными к этим препаратам. Многие пожилые люди принимают несколько препаратов, что повышает вероятность взаимодействия препарата с анальгетиком. Такие взаимодействия могут снизить эффективность одного из препаратов или повысить риск возникновения побочных эффектов.

У пожилых людей чаще встречаются проблемы со здоровьем, повышающие риск развития побочных эффектов при приеме анальгетиков.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен, могут иметь побочные эффекты. Риск возникновения нескольких побочных эффектов выше у пожилых людей, особенно при наличии нескольких других заболеваний или приеме НПВП в высоких дозах. Например, у пожилых людей более высокая вероятность наличия заболеваний сердца или кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы) либо факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с этими заболеваниями или факторами риска прием НПВП повышает риск инфаркта миокарда или инсульта, а также образования тромбов в ногах или сердечной недостаточности.

НПВП могут повреждать почки. Этот риск выше у пожилых людей, поскольку по мере старения человека почки, как правило, функционируют хуже. Риск развития повреждения почек также выше у людей с заболеванием почек, сердечной недостаточностью или заболеванием печени, которые среди пожилых людей встречаются чаще.

При приеме НПВП у пожилых людей чаще возникают язвы или кровотечения в пищеварительном тракте. Врачи могут назначить препарат, который поможет защитить пищеварительный тракт от такого повреждения. К таким препаратам относятся ингибиторы протонной помпы (например, омепразол) и мизопростол.

Во время применения НПВП пожилые люди должны обращаться к врачу, который в этом случае периодически проводит оценку на предмет побочных эффектов. Если это возможно, врачи также рекомендуют пожилым людям следующее:

  • Принимать низкие дозы НПВП

  • Принимать их в течение лишь короткого времени

  • Делать перерывы в приеме НПВП

Опиоиды с большей вероятностью вызывают проблемы у пожилых людей, которые, по-видимому, более чувствительны к этим препаратам, чем молодые люди. Кратковременный прием некоторыми пожилыми людьми опиоидов уменьшает боль и улучшает их способность функционировать физически, однако может ухудшать психические функции, что иногда приводит к спутанности сознания.

Опиоиды также увеличивают риск падений, а прием опиоидов в течение длительного времени может увеличивать риск остеопороза и переломов. Опиоиды вызывают запор и задержку мочеиспускания, что может привести к увеличению количества нарушений у пожилых людей.

Пожилые люди с большей вероятностью страдают заболеваниями или принимают лекарственные препараты, которые могут вызывать побочные эффекты от опиоидов, такие как:

  • Нарушения психической функции (деменция) опиоиды могут ухудшать психическую функцию.

  • Заболевания дыхательной системы (например, хроническая обструктивная болезнь легких или обструктивное апноэ во сне): опиоиды могут вызывать у людей более медленнее дыхание (угнетение дыхания) или даже останавливать его (остановка дыхания). Остановка дыхания часто является причиной смерти при передозировке. Наличие заболевания дыхательной системы повышает риск угнетения дыхания, остановки дыхания и смерти вследствие применения опиоидов.

  • Нарушение функции почек или печени: У людей с заболеваниями печени или почек организм не может перерабатывать и выводить опиоиды должным образом. В результате этого лекарственные препараты могут накапливаться, что повышает риск передозировки.

  • Применение других седативных средств: седативные средства, в том числе бензодиазепины (такие, как диазепам, лоразепам и клоназепам), могут взаимодействовать с опиоидами и вызывать сильную сонливость и головокружение. Как опиоиды, так и седативные средства замедляют дыхание, а прием обоих препаратов замедляет дыхание еще сильнее.

Опиоиды также могут вызывать привыкание и зависимость

Врачи обычно лечат боль анальгетиками, которые с меньшей вероятностью вызывают побочные эффекты у пожилых людей. Например, ацетаминофен обычно более предпочтителен, чем НПВП, для лечения хронической слабой или умеренной боли в отсутствие воспаления. Определенные НПВП (индометацин и кеторолак), а также определенные опиоиды (например, пентазоцин) обычно не назначаются пожилым людям из-за риска развития побочных эффектов. Если опиоиды необходимы, врачи сначала назначают пожилым людям низкую дозу. При необходимости дозу постепенно повышают, а воздействие препарата контролируют. Бупренорфин может стать разумным выбором, особенно у пожилых людей с заболеванием почек, поскольку он может иметь более низкий риск побочных эффектов, чем другие опиоиды.

Немедикаментозные методы лечения, а также поддерживающий уход со стороны помощников и членов семьи иногда помогают пожилым людям контролировать боль и снижают потребность в применении анальгетиков.

По этим темам