Взгляд на старение: боль;
Заболевания, вызывающие боль, распространены среди пожилых людей. Тем не менее, по мере старения пожилые люди меньше жалуются на боль. Причиной может быть снижение чувствительности тела или более стоическое отношение к боли. Некоторые пожилые люди ошибочно считают, что боль неизбежно сопровождает процесс старения, и, таким образом, преуменьшают боль или не сообщают о ней.
Наиболее распространенной причиной боли является костно-мышечное заболевание. Тем не менее, многие пожилые люди испытывают хроническую боль, которая может возникать по многим причинам.
Для пожилых людей воздействие боли может быть более серьезным:
Пожилые люди и обезболивающие препараты
У пожилых людей чаще возникают побочные эффекты от обезболивающих препаратов (анальгетиков) по сравнению с молодыми людьми, а вероятность усугубления тяжести некоторых побочных эффектов повышается. Анальгетики дольше остаются в организме, и пожилые люди могут быть более чувствительными к этим препаратам. Многие пожилые люди принимают несколько препаратов, что повышает вероятность взаимодействия препарата с анальгетиком. Такие взаимодействия могут снизить эффективность одного из препаратов или повысить риск возникновения побочных эффектов.
У пожилых людей чаще встречаются проблемы со здоровьем, повышающие риск развития побочных эффектов при приеме анальгетиков.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен, могут иметь побочные эффекты. Риск возникновения нескольких побочных эффектов выше у пожилых людей, особенно при наличии нескольких других заболеваний или приеме НПВП в высоких дозах. Например, у пожилых людей более высокая вероятность наличия заболеваний сердца или кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы) либо факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с этими заболеваниями или факторами риска прием НПВП повышает риск инфаркта миокарда или инсульта, а также образования тромбов в ногах или сердечной недостаточности.
НПВП могут повреждать почки. Этот риск выше у пожилых людей, поскольку по мере старения человека почки, как правило, функционируют хуже. Риск развития повреждения почек также выше у людей с заболеванием почек, сердечной недостаточностью или заболеванием печени, которые среди пожилых людей встречаются чаще.
При приеме НПВП у пожилых людей чаще возникают язвы или кровотечения в пищеварительном тракте. Врачи могут назначить препарат, который поможет защитить пищеварительный тракт от такого повреждения. К таким препаратам относятся ингибиторы протонной помпы (например, омепразол) и мизопростол.
Во время применения НПВП пожилые люди должны обращаться к врачу, который в этом случае периодически проводит оценку на предмет побочных эффектов. Если это возможно, врачи также рекомендуют пожилым людям следующее:
Опиоиды с большей вероятностью вызывают проблемы у пожилых людей, которые, по-видимому, более чувствительны к этим препаратам, чем молодые люди. Кратковременный прием некоторыми пожилыми людьми опиоидов уменьшает боль и улучшает их способность функционировать физически, однако может ухудшать психические функции, что иногда приводит к спутанности сознания.
Опиоиды также увеличивают риск падений, а прием опиоидов в течение длительного времени может увеличивать риск остеопороза и переломов. Опиоиды вызывают запор и задержку мочеиспускания, что может привести к увеличению количества нарушений у пожилых людей.
Пожилые люди с большей вероятностью страдают заболеваниями или принимают лекарственные препараты, которые могут вызывать побочные эффекты от опиоидов, такие как:
Опиоиды также могут вызывать привыкание и зависимость
Врачи обычно лечат боль анальгетиками, которые с меньшей вероятностью вызывают побочные эффекты у пожилых людей. Например, ацетаминофен обычно более предпочтителен, чем НПВП, для лечения хронической слабой или умеренной боли в отсутствие воспаления. Определенные НПВП (индометацин и кеторолак), а также определенные опиоиды (например, пентазоцин) обычно не назначаются пожилым людям из-за риска развития побочных эффектов. Если опиоиды необходимы, врачи сначала назначают пожилым людям низкую дозу. При необходимости дозу постепенно повышают, а воздействие препарата контролируют. Бупренорфин может стать разумным выбором, особенно у пожилых людей с заболеванием почек, поскольку он может иметь более низкий риск побочных эффектов, чем другие опиоиды.
Немедикаментозные методы лечения, а также поддерживающий уход со стороны помощников и членов семьи иногда помогают пожилым людям контролировать боль и снижают потребность в применении анальгетиков.