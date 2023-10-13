Более подробно о некоторых причинах анемии
Причина
Механизм
Лечение
Комментарии
Увеличенная селезенка захватывает и разрушает эритроциты.
В таком случае лечится заболевание, являющееся причиной увеличения селезенки.
В некоторых случаях требуется хирургическое удаление селезенки.
При значительном увеличении размеров селезенки возникает боль в животе и ощущение переполнения желудка после небольшого количества пищи.
Часто увеличенная селезенка также захватывает тромбоциты и лейкоциты, тем самым сокращая их количество в кровотоке.
Механическое повреждение эритроцитов
Аномалии кровеносных сосудов, искусственный или поврежденный клапан сердца могут вызывать разрушение здоровых эритроцитов.
Причина повреждения выявляется и устраняется.
Эритроциты разрушаются в кровеносных сосудах.
Иммунная система разрушает эритроциты.
Гемоглобин из таких разрушенных клеток концентрируется в моче, в результате чего моча темнеет и приобретает красноватый оттенок.
Лекарственные препараты, блокирующие систему комплемента, помогают облегчить симптомы и снизить риск образования сгустков крови.
Могут возникать сильные желудочные спазмы и сгустки крови в больших венах брюшной полости, мозга и нижних конечностей.
Симптомы часто возникают эпизодически (отсюда название «пароксизмальная»), хотя также наблюдается разрушение эритроцитов в течение длительного времени.
Наследственный сфероцитоз
Эритроциты деформируются и теряют эластичность, после чего захватываются и разрушаются селезенкой.
Обычно лечение не требуется, но при тяжелой анемии может возникнуть необходимость удаления селезенки.
Это наследственное заболевание в тяжелых случаях также может вызывать аномалии костной ткани и задержку роста.
Заболевание может вызвать образование камней в желчном пузыре.
Транзиторные апластические кризы (когда костный мозг не может вырабатывать достаточное количество эритроцитов для компенсации их длительного разрушения) могут возникать вследствие инфекций, например вызванных парвовирусом B19.
Наследственный эллиптоцитоз
Большая часть эритроцитов вместо нормальной, дискообразной имеет овальную или эллиптическую форму.
При тяжелой анемии может возникнуть необходимость удаления селезенки.
Анемия обычно имеет легкую степень и не требует лечения.
Аномалии ферментов эритроцитов
Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД): в эритроцитах отсутствует фермент Г6ФД, что делает клетки более хрупкими.
Недостаточность пируваткиназы (ПК), которая часто присутствует при рождении (является врожденной), также делает эритроциты более хрупкими.
При недостаточности Г6ФД анемию можно предотвратить, если избегать того, что ее провоцирует, например определенных лекарственных препаратов.
При недостаточности ПК некоторым людям может быть показано удаление селезенки и применение лекарственных средств для лечения анемии.
Недостаточность Г6ФД — это наследственное заболевание, почти всегда поражающее мужчин.
Дефицит Г6ФД встречается примерно у 10% мужчин африканского и афроамериканского происхождения и у меньшей доли людей средиземноморского происхождения.
Недостаточность пируваткиназы встречается редко.
Прочие патологии мембран эритроцитов
Стоматоцитоз (когда клеточная мембрана имеет патологическую «щель»), который может наследоваться или развиваться в течение жизни (приобретенный), или в редких случаях возникать при низком содержании фосфатов в крови.
При приобретенном стоматоцитозе следует избегать провоцирующих факторов (например, алкоголя).
При наследственном стоматоцитозе в редких случаях требуется удаление селезенки.
Лицам с низким уровнем фосфора в крови необходимы добавки с содержанием фосфатов.
Анемия обычно имеет легкую степень и не требует лечения.