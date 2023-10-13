Для регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) специалист устанавливает электроды (маленькие круглые датчики, которые приклеиваются к коже) на руках, ногах и груди пациента. С помощью этих электродов измеряют величину и направление электрических токов в сердце во время каждого сердцебиения. Электроды присоединены проводами к устройству, которое производит запись (кривую) для каждого электрода. Каждая кривая — это графическое представление электрической активности сердца, зарегистрированной под разными углами. Все полученные кривые составляют ЭКГ. Регистрация ЭКГ занимает около 3 минут. Это безболезненная процедура, не имеющая никаких рисков.