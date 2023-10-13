Светолечение при желтухе новорожденных — это разновидность лечения светом (фототерапии), которая используется для лечения желтухи у новорожденных. Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз, которое вызвано избытком вещества желтого цвета под названием билирубин в крови. Облучение кожи синим светом помогает расщеплять билирубин, и большинство врачей используют специальные промышленные приборы для фототерапии.