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Фототерапия или «светолечение при желтухе новорожденных»

Фототерапия или «светолечение при желтухе новорожденных»

Светолечение при желтухе новорожденных — это разновидность лечения светом (фототерапии), которая используется для лечения желтухи у новорожденных. Желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз, которое вызвано избытком вещества желтого цвета под названием билирубин в крови. Облучение кожи синим светом помогает расщеплять билирубин, и большинство врачей используют специальные промышленные приборы для фототерапии.

Снимок любезно предоставлен д-ром Уильямом Дж. Кохраном (William J. Cochran, MD).