Если боль вызвана неправильно расположенной артерией, сдавливающей черепной нерв, боль можно облегчить хирургически. Эта операция называется васкулярной декомпрессией. Операция проводится при невралгии тройничного нерва, гемифациальном спазме и при невралгии языкоглоточного нерва.

Если тройничный нерв сдавлен, больному выбривают участок головы на затылке и делают там разрез. Хирург вырезает в черепе небольшое отверстие и приподнимает край головного мозга, чтобы обнажить нерв. После этого хирург отделяет артерию от нерва и укладывает между ними кусочек губчатого материала.

Операция проводится под общим наркозом, но опасность побочных явлений невелика. Побочные явления включают онемение лица, слабость лицевых мышц, двоение в глазах, инфекции, кровотечение, нарушения слуха и чувства равновесия и паралич.