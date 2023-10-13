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Устранение сдавления нерва

Устранение сдавления нерва

Если боль вызвана неправильно расположенной артерией, сдавливающей черепной нерв, боль можно облегчить хирургически. Эта операция называется васкулярной декомпрессией. Операция проводится при невралгии тройничного нерва, гемифациальном спазме и при невралгии языкоглоточного нерва.

Если тройничный нерв сдавлен, больному выбривают участок головы на затылке и делают там разрез. Хирург вырезает в черепе небольшое отверстие и приподнимает край головного мозга, чтобы обнажить нерв. После этого хирург отделяет артерию от нерва и укладывает между ними кусочек губчатого материала.

Операция проводится под общим наркозом, но опасность побочных явлений невелика. Побочные явления включают онемение лица, слабость лицевых мышц, двоение в глазах, инфекции, кровотечение, нарушения слуха и чувства равновесия и паралич.

Обычно операция устраняет боль, но у 15% больных наступает рецидив.