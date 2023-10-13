Упрощенный жизненный цикл вируса иммунодефицита человека
Как и все вирусы, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) репродуцируется (размножается), используя генетический механизм той клетки, которую поражает. Обычно это CD4+лимфоциты.
Прежде всего, ВИЧ прикрепляется и проникает в свою клетку-мишень.
ВИЧ выпускает РНК, генетический код вируса, вовнутрь клетки. Для размножения вируса его РНК должна быть преобразована в ДНК. РНК преобразуется с помощью фермента под названием обратная транскриптаза (вырабатывается ВИЧ). На данном этапе ВИЧ легко мутирует, поскольку обратная транскриптаза склонна к ошибкам во время преобразования вирусной РНК в ДНК.
Вирусная ДНК вторгается в ядро клетки.
При помощи фермента под названием интеграза (также вырабатывается ВИЧ) вирусная ДНК встраивается в ДНК клетки.
Теперь ДНК инфицированной клетки вырабатывает вирусные РНК и белки, которые необходимы для создания нового ВИЧ.
Новый вирус собирается из РНК и коротких фрагментов белка.
Вирус проталкивается (пускает ростки) сквозь мембрану клетки, обволакивая себя участком клеточной оболочки, и в конце открепляется от уже инфицированной клетки.
Для того чтобы инфицировать другие клетки, проклюнувшийся вирус должен созреть. Он созревает, когда другой фермент ВИЧ (протеаза ВИЧ) расщепляет структурные белки вируса, что приводит к их перегруппировке.
Лекарственные препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, разрабатывались на основе жизненного цикла ВИЧ. Данные лекарственные препараты угнетают 3 фермента (обратная транскриптаза, интеграза и протеаза), используемые вирусом для размножения или прикрепления и проникновения в клетки.