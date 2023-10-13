ВИЧ выпускает РНК, генетический код вируса, вовнутрь клетки. Для размножения вируса его РНК должна быть преобразована в ДНК. РНК преобразуется с помощью фермента под названием обратная транскриптаза (вырабатывается ВИЧ). На данном этапе ВИЧ легко мутирует, поскольку обратная транскриптаза склонна к ошибкам во время преобразования вирусной РНК в ДНК.