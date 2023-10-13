Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Транспозиция магистральных артерий

Транспозиция магистральных артерий

Порок, при котором участки соединения аорты и легочной артерии с сердцем меняются местами.