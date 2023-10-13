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Типичная структура нервной клетки

Типичная структура нервной клетки

Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.

В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.