Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.

В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.