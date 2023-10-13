Как и любая другая ткань в организме, мышца сердца должна получать обогащенную кислородом кровь, а отходы должны выводиться с кровью. Правая венечная артерия и левая венечная артерия берут начало от аорты сразу после места ее отхождения от сердца и доставляют обогащенную кислородом кровь к сердечной мышце. От правой венечной артерии отходит краевая артерия и задняя межжелудочковая артерия, расположенная на задней поверхности сердца. От левой коронарной артерии (обычно называемой стволом левой коронарной артерии) отходит огибающая и левая передняя нисходящая артерии. Сердечные вены собирают кровь, содержащую отходы жизнедеятельности, от сердечной мышцы, и несут эту кровь в крупную вену на задней поверхности сердца, называемую венечным синусом, который возвращает кровь в правое предсердие.