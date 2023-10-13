В норме сердце растягивается при наполнении кровью (во время диастолы), затем сокращается, выталкивая кровь (во время систолы). Основными сократительными камерами сердца являются желудочки.

Сердечная недостаточность вследствие систолической дисфункции обычно развивается в связи с неспособностью сердца к нормальному сокращению. Сердце может наполниться кровью, но не способно вытолкнуть всю содержащуюся в нем кровь в связи с ослаблением мышц или нарушением функции клапанов. В результате объем крови, направляемой к телу и в легкие, снижается, а желудочки обычно увеличиваются в размерах.

Сердечная недостаточность вследствие диастолической дисфункции развивается в связи с потерей эластичности сердечной мышцы (в частности, левого желудочка) и ее утолщением, так что сердце не может нормально заполниться кровью. Следовательно, кровь задерживается в левом предсердии и кровеносных сосудах легких и вызывает застойные явления. Кроме того, сердце может быть способно выталкивать нормальную долю объема возвратившейся крови (однако ее общее количество может снижаться).