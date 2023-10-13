Сердечная недостаточность: Нарушения сократительной и наполняющей способности
В норме сердце растягивается при наполнении кровью (во время диастолы), затем сокращается, выталкивая кровь (во время систолы). Основными сократительными камерами сердца являются желудочки.
Сердечная недостаточность вследствие систолической дисфункции обычно развивается в связи с неспособностью сердца к нормальному сокращению. Сердце может наполниться кровью, но не способно вытолкнуть всю содержащуюся в нем кровь в связи с ослаблением мышц или нарушением функции клапанов. В результате объем крови, направляемой к телу и в легкие, снижается, а желудочки обычно увеличиваются в размерах.
Сердечная недостаточность вследствие диастолической дисфункции развивается в связи с потерей эластичности сердечной мышцы (в частности, левого желудочка) и ее утолщением, так что сердце не может нормально заполниться кровью. Следовательно, кровь задерживается в левом предсердии и кровеносных сосудах легких и вызывает застойные явления. Кроме того, сердце может быть способно выталкивать нормальную долю объема возвратившейся крови (однако ее общее количество может снижаться).
Камеры сердца всегда содержат некоторое количество крови, но различное ее количество может входить или выталкиваться из камер с каждым ударом сердца, как показано с помощью стрелок разной толщины.