После общего хирургического вмешательства по удалению опухоли молочной железы и окружающих тканей молочной железы (мастэктомии) пластический хирург может реконструировать молочную железу. Может использоваться силиконовый или солевой имплантат. Или в ходе более сложной операции могут взять ткани из других частей тела женщины, таких, как область живота, ягодицы или спина.

Реконструкцию могут выполнить одновременно с мастэктомией (при этом женщина находится под наркозом в течение более длительного времени) или позже (при этом наркоз делается во второй раз).

Реконструкция соска и окружающей кожи проводится позже, часто в кабинете врача. Обычно общая анестезия не требуется.

У многих женщин реконструированная грудь выглядит более естественно, чем после лучевой терапии, особенно если опухоль была большой.

Если используется силиконовый или солевой имплантат и для его покрытия было оставлено достаточное количество кожи, чувствительность в коже над имплантатом относительно нормальная. Однако эти имплантаты отличаются на ощупь от ткани молочных желез. Если для покрытия молочной железы используется кожа из других частей тела, большая часть чувствительности теряется. Тем не менее, ткани из других частей тела на ощупь больше похожи на ткани молочной железы, чем силиконовый или солевой имплантат.

Силикон иногда просачивается из мешочка. В результате имплантат может стать твердым, вызывать дискомфорт и выглядеть менее привлекательным. Кроме того, силикон иногда попадает в кровоток.