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Рак ободочной и прямой кишки (колоноскопия)

Рак ободочной и прямой кишки (колоноскопия)

На этом снимке показана аденокарцинома толстой кишки.

GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY