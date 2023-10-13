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Пульс на запястье

Пульс на запястье

Обычно врачи и медсестры прощупывают пульс, слегка нажимая на артерию на запястье.