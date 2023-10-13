На 8-й неделе беременности (через 6 недель после оплодотворения) у эмбриона уже начинается развитие большинства основных систем органов. Также развивается плацента, которая сформировала маленькие пальцеобразные выступы (ворсинки), врастающие в стенки матки.

Ворсинки являются частью кровеносной системы эмбриона. Кровеносные сосуды несут кровь от эмбриона через пуповину и ворсинки плаценты. Затем кровь возвращается к эмбриону. Кровеносные сосуды матери проходят рядом с ворсинками плаценты, и материнская кровь заполняет пространство вокруг ворсинок. Кровеносные сосуды матери и эмбриона разделены тонкой мембраной. Кровь матери и эмбриона не смешиваются.

Жидкость, кислород и питательные вещества проходят через мембрану от матери к эмбриону, а углекислый газ и продукты жизнедеятельности проходят от эмбриона к матери.

Клетки плаценты также развиваются в амниотическую оболочку. Вокруг эмбриона образуются два слоя мембраны: амнион (внутренняя мембрана) и хорион (наружная мембрана). Амнион и хорион создают мешок (амниотическую оболочку) вокруг эмбриона. Мешок заполнен жидкостью (амниотической жидкостью), и эмбрион плавает в жидкости.