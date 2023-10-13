Парасимпатический отдел управляет жизненными процессами в обычных ситуациях. В целом он отвечает за сохранение и восстановление. Например, он замедляет частоту сердечных сокращений и понижает артериальное давление. Он стимулирует работу пищеварительного тракта по перевариванию пищи и избавлению от отходов.