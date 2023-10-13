Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Парасимпатическая иннервация

Парасимпатическая иннервация

Парасимпатический отдел является частью вегетативной нервной системы — части нервной системы, которая работает автоматически (автономно), независимо от желаний человека, контролируя внутренние процессы организма.

Парасимпатический отдел управляет жизненными процессами в обычных ситуациях. В целом он отвечает за сохранение и восстановление. Например, он замедляет частоту сердечных сокращений и понижает артериальное давление. Он стимулирует работу пищеварительного тракта по перевариванию пищи и избавлению от отходов.