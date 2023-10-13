Острый некротизирующий язвенный гингивит (ОНЯГ) характеризуется наличием болезненных десен, которые легко кровоточат, эрозий и отмиранием ткани десен между зубами, а также зловонным запахом изо рта. На этой фотографии видна огненно-красная ткань десен. Лучше всего заметна вдоль нижне-передней линии десны, также видна легко кровоточащая тонкая линия серой отмершей ткани (псевдомембрана).