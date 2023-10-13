Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Острый некротический язвенный гингивит

Острый некротический язвенный гингивит

Острый некротизирующий язвенный гингивит (ОНЯГ) характеризуется наличием болезненных десен, которые легко кровоточат, эрозий и отмиранием ткани десен между зубами, а также зловонным запахом изо рта. На этой фотографии видна огненно-красная ткань десен. Лучше всего заметна вдоль нижне-передней линии десны, также видна легко кровоточащая тонкая линия серой отмершей ткани (псевдомембрана).

Снимок любезно предоставлен доктором стоматологических наук Крейгом Фаулером (Craig Fowler, DDS)