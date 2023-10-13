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Ожог частичной толщины (второй степени)

Ожог частичной толщины (второй степени)

На этом частичном ожоге видны волдыри и покраснение.

Фотография предоставлена д-ром Стивеном Вулфом.

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