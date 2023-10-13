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Нормальная барабанная перепонка
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Нормальная барабанная перепонка
На этом изображении показана нормальная барабанная перепонка.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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