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Нормальная барабанная перепонка

Нормальная барабанная перепонка

На этом изображении показана нормальная барабанная перепонка.

CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY