Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.

Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.