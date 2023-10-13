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Мпокс

Мпокс

Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.

Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.

Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии.