Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Магнитно-резонансная томография (МРТ) коленного сустава

Магнитно-резонансная томография (МРТ) коленного сустава

Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A Jacobson).