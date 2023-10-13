Кровь движется от сердца по артериям, которые разветвляются на все более мелкие сосуды и в конечном итоге переходят в артериолы. Артериолы соединяются с еще более мелкими кровеносными сосудами под названием капилляры. Через тонкие стенки капилляров кислород и питательные вещества проходят из крови в ткани, а отходы попадают из тканей в кровь. Из капилляров кровь попадает в венулы, затем в вены, и возвращается назад к сердцу.

Артерии и артериолы имеют относительно толстые мышечные стенки, потому что кровяное давление в них высоко, а также в связи с тем, что они должны регулировать свой диаметр, чтобы поддерживать артериальное давление и контролировать кровообращение. Вены и венулы имеют гораздо более тонкие стенки с менее выраженным мышечным слоем по сравнению с артериями и артериолами, главным образом в связи с тем, что давление в венах и венулах значительно ниже. Вены могут расширяться, чтобы приспособиться к возросшему объему крови.