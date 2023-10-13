Иллюстрация кохлеарного имплантата в ухе, показывающая, как звук перемещается в мозг. Звуковой процессор носят за ухом (здесь он показан зеленым цветом рядом с ухом), он связывается с передающей антенной (показана серым цветом), которая передает звук приемнику, помещенному под кожу, в электродную установку, свернутую во внутреннем канале уха (в улитке). Звук передается в слуховой нерв и в мозг. В некоторых более новых имплантатах процессор и передатчик являются единым устройством, и они располагаются в месте, где обычно на волосистой части головы находится передатчик (не показано).