Как узнать ямкоголовую змею?
Ямкоголовые змеи обладают рядом характерных особенностей, по которым их можно отличить от неядовитых змей:
вертикальные щелевидные зрачки;
ямки между глазами и носом;
выдвижные клыки;
ряды одиночных чешуек поперек нижней части хвоста;
треугольная (стреловидная) голова.
Неядовитые змеи обычно имеют следующие признаки:
округлая голова;
круглые зрачки;
отсутствие ямок;
отсутствие клыков;
ряды двойных чешуек поперек нижней части хвоста.
Увидев змею без клыков, не стоит думать, что она неядовита — возможно, клыки просто втянуты.