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Как узнать ямкоголовую змею?

Как узнать ямкоголовую змею?

Ямкоголовые змеи обладают рядом характерных особенностей, по которым их можно отличить от неядовитых змей:

  • вертикальные щелевидные зрачки;

  • ямки между глазами и носом;

  • выдвижные клыки;

  • ряды одиночных чешуек поперек нижней части хвоста;

  • треугольная (стреловидная) голова.

Неядовитые змеи обычно имеют следующие признаки:

  • округлая голова;

  • круглые зрачки;

  • отсутствие ямок;

  • отсутствие клыков;

  • ряды двойных чешуек поперек нижней части хвоста.

Увидев змею без клыков, не стоит думать, что она неядовита — возможно, клыки просто втянуты.