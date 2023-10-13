Пораженный клапан сердца можно заменить механическим клапаном, изготовленным из пластика и металла, или клапанным биопротезом, изготовленным из ткани сердечного клапана, как правило, свиньи, вставленной в синтетическое кольцо. Существует множество типов механических клапанов. Обычно используется клапан госпиталя Святого Иуды.

Выбор клапана зависит от многих факторов, в том числе характеристик клапана. Механический клапан служит дольше, чем клапанные биопротезы, но требует пожизненного приема антикоагулянтов для предотвращения образования сгустков крови на клапане. Клапанный биопротез требует только краткосрочного использования антикоагулянтов. Таким образом, важным фактором является возможность для пациента принимать антикоагулянты. Например, антикоагулянты могут не подходить для женщин детородного возраста, поскольку они проникают через плаценту и могут вызвать нарушения у плода. Также учитываются следующие аспекты:

Возраст человека

Уровень физической активности

Функция сердца

Какой из сердечных клапанов поражен

При замене аортального клапана механический клапан обычно выбирают для пациентов моложе 50 лет, а биопротезный — для пациентов в возрасте 50 лет и старше.

При замене митрального клапана механический клапан обычно выбирают для пациентов моложе 65 лет, а биопротезный — для пациентов в возрасте 65 лет и старше.

Трехстворчатый клапан и клапан легочной артерии не требуют замены или ремонта так часто, как аортальный или митральный клапаны.