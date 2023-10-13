Жизненный цикл Toxoplasma gondii
1a. Яйца выделяются с кошачьим калом. Выделяются они в больших количествах, однако обычно в течение от 1 до 2 недель. По прошествии 1–5 дней нахождения в окружающей среде яйца способны вызвать инфекцию.
1b. Кошки могут повторно инфицироваться, поедая корм или другие материалы, зараженные яйцами.
2. Другие животные (дикие птицы, грызуны, олени, свиньи и овцы) могут поглощать яйца с зараженной почвой, водой, растительными материалами или с наполнителем для кошачьих туалетов.
3. Вскоре после попадания яиц внутрь организма животного из них высвобождается форма паразита, способная к передвижению (так называемые тахизоиты).
4. Тахизоиты распространяются по всему организму животного и образуют цисты в нервной и мышечной тканях.
5. Кошки инфицируются при поедании животных, в которых содержатся цисты.
6a. Человек может заразиться при употреблении в пищу содержащего цисты мяса, подвергнутого недостаточной термической обработке.
6b. Также человек может заразиться при употреблении продуктов питания, воды или других материалов (например, земли), загрязненных кошачьим калом, либо при контакте с содержимым кошачьего туалета, после которого человек прикасается ко рту.
7. В редких случаях человек может быть инфицирован во время процедуры переливания крови или пересадки органа, в которых содержатся паразиты.
8. Также изредка случается заражение плода от инфицированной матери.
9. В организме человека паразиты образуют цисты, обычно в мышцах, сердце, головном мозге и глазах.